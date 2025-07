Desde que llegó a Alianza Lima, el defensa Erick Noriega se ha ganado a pulso la titularidad con sus buenas actuaciones. El 'Samurái' es uno de los jugadores más regulares en el equipo dirigido por Néstor Gorosito gracias a la solidez defensiva de la que hace gala en cada encuentro. Según reconoce el propio jugador, estas virtudes se han visto potenciadas por tender como compañero a Carlos Zambrano, de quien aprende mucho.

En diálogo con el comentarista Diego Rebagliati para el programa de YouTube 'Los Reba', el jugador íntimo reveló cómo ha ido aprendiendo del 'León' al poder jugar a su lado, no solo en cuestiones técnicas, sino también de actitud.

PUEDES VER: Alianza Lima y el camino hacia una soñada final de la Copa Sudamericana

Erick Noriega sobre Carlos Zambrano: "Siempre está apoyándome"

"Primero, su técnica de tener la tranquilidad para poder salir conduciendo, filtrar un pase y, cuando la tiene que mandar a la m..., mandarla a la m... Es una de las cosas que desde que llegué a Alianza fui aprendiendo de él", declaró Noriega al hablar sobre las enseñanzas que le viene dejando su tiempo compartido con Zambrano.

"Después está el tema de ser líder, creo que maneja muy bien al equipo dentro y fuera del campo. Me ha pasado en muchos momentos, en los cuales he fallado un pase o cometido alguna falta, que él siempre ha estado ahí apoyándome y dándome palabras de aliento. Es algo que admiro y me gustaría seguir aprendiendo de eso", agregó el zaguero.

Erick Noriega hace mea culpa por partido ante Gremio

En otro momento de la entrevista, el defensa reconoció su descuido en el gol que Gremio de Porto Alegre anotó durante el partido de vuelta de la serie por la Copa Sudamericana, el cual complicó por algunos momentos a Alianza. "Sí, era mi marca. Me corrió antes, arrancó un poco antes que yo y le cayó el balón ahí. Le salió un golazo, la puso al costado, pero sí, era mi marca", dijo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Erick Noriega en Alianza Lima?

Ante la posibilidad de que pudiera dejar el plantel sin reportarle beneficios económicos al club, Alianza Lima renovó el contrato del 'Samurái' hasta fines del 2028. El nuevo vínculo entre ambas partes incluye una jugosa cláusula de 6 millones de dólares.