Cusco FC es una de los mejores equipos de la Liga 1. Por la primera fecha del Torneo Clausura 2025, el conjunto cusqueño derrotó 2-0 a Alianza Lima y se ha afianzado como uno de los protagonistas del campeonato peruano. El gran artífice de este buen momento es Miguel Rondelli. El técnico argentino armó un notable plantel en medio de la escasez y supo convertirlos en uno de los equipos más duros para cualquiera.

Rondelli llegó al Perú en el 2024. Su último club había sido Emelec de Ecuador, donde no tuvo un paso exitoso. Sin embargo, en el elenco peruano le han brindado tiempo para plasmar su idea y hoy está mostrando sus frutos. En una reciente entrevista, confesó qué fue lo que más le sorprendió del futbolista nacional.

DT de Cusco FC contó lo que más le sorprendió del futbolista peruano

En conversación con Diego Rebagliati, conductor del programa 'D&T', Rondelli aseguró que lo que más le sorprendió del jugador peruano es su compromiso táctico. En principio, pensó que era "un poco más vago", pero grata fue su reacción cuando los vio durante los entrenamientos.

"La sensación que tenía del futbolista peruano es que era técnico, que le gusta tener la pelota. Pero, me lo imaginaba un poco más vago a la hora de entrenar, un poco menos comprometido con la táctica. La verdad que me he sorprendido. Me he encontrado con jugadores que exigen desde los conocimientos tácticos, que preguntan, que consultan y siempre intentan progresar en ese sentido", dijo.

"En el sentido profesional lo mismo. Nosotros veníamos con nuestra metodología de entrenamiento y se han acoplado muy bien. No hemos tenido ningún inconveniente. Hay muchos que han progresado desde lo físico", agregó.

DT de Cusco FC señaló el principal defecto del futbolista peruano

Luego de enaltecer al jugador peruano, Miguel Rondelli apuntó contra el principal defecto de nuestros deportistas. Bajo su punto de vista, hace falta más trabajo y compromiso con la formación y la competencia de menores.

"Creo que el gran defecto que tiene el futbolista peruano, el cual también noté al ecuatoriano, es que las divisiones formativas no son buenas. Y no por los profesionales, sino por la competencia. Estamos entrando a julio y recién ahora empezó el campeonato sub-18. Los jugadores perdieron medio año. Pierden competencia. Me parece que si se mejora en el trabajo formativo, con seriedad, creo que le iría bien a todos", acotó.