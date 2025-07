Juan Jayo fue uno de los jugadores que integró la recordada selección peruana de los 90', la cual quedó cerca de clasificar a Mundial Francia 1998. Consultado por el presente de la Bicolor, en la cual hizo su última aparición hace casi dos décadas, el 'Pulpo' dejó conceptos claros acerca de la triste situación del equipo en estas eliminatorias.

En entrevista para La República, el exjugador y actual presidente del Barranco Tennis Club habló además de su gestión al frente de la histórica institución barranquina, que pronto celebrará sus 79 años de fundación.

- ¿Apuestas por la continuidad de Óscar Ibáñez en la selección?

- Óscar hizo la simple y el equipo mejoró notoriamente. Creo que aquí la FPF demoró mucho en el cambio. Con Óscar los jugadores están contentos porque él viene del proceso de Ricardo Gareca y asimiló lo de antes para aplicarlo hoy, poniéndole sus matices. Siento que su trabajo hace dudar a los directivos sobre si vale la pena traer un nuevo técnico para el próximo proceso. En este caso, va a depender mucho como cierre Perú las Eliminatorias.

- Si viene un nuevo entrenador, ¿apostarías por un estratega o por un motivador?

- Siento que no debemos perder el perfil de un técnico cercano al jugador tipo Gareca, tipo Ibáñez o tipo Oblitas en su momento. Si traemos un técnico que se apoya mucho en la pizarra y se aleja del jugador, va a pasar lo que ya ocurrió. Y si traemos a uno que quiera cambiar la historia y no respete la línea de cuatro también tendremos problemas.

- En esta última definición te has referido directamente a Juan Reynoso y Jorge Fossati…

- Sí. En el caso de Juan, nadie puede discutir que es un entrenador de primera que trabaja muy bien la pizarra y el campo. En lo que adolece es en su cercanía al jugador. Eso no lo tiene. Debió acercarse y escucharlo. Fossati creyó en su sistema, murió en la suya. Creyó que con la línea de tres íbamos a mejorar y el jugador no se sintió a gusto.

- ¿Qué tanta responsabilidad tiene Agustín Lozano en el fracaso de la selección?

- Es responsable por ser la cabeza. El tema es que hay personas debajo de él que son las que toman decisiones. Yo lamento lo de Oblitas: apostó por Reynoso, todos creíamos que con él nos iba a ir bien, pero el 'Ciego' se equivocó. Y el error se repitió con Fossati. En el caso concreto de Agustín, su gestión tiene dos aspectos muy marcados. Por un lado, está construyendo una infraestructura en la Videna de primer nivel para los jugadores con hotel y canchas. Por otro lado, los resultados son malos y condicionan el calificativo a su gestión.

- ¿Es un acierto que la FPF ya no se entrometa en el desarrollo de la Liga 1?

- Sí, porque el campeonato ha estado envuelto en una serie de escándalos. Los ascensos de última hora por medidas cautelares, los problemas económicos con 1190 producto de esta situación y demás. Necesitamos un fútbol más atractivo. Con reglas bien establecidas que todos deben cumplir. Con sanciones que se conozcan al día siguiente y no al final. Si no se corrige seguiremos teniendo un fútbol ‘pacharaco’.

- ¿Por qué ya no aparecen en el fútbol peruano cracks como tú o como Pizarro, Guerrero, Farfán o Vargas?

- Creo que hemos perdido la perspectiva respecto al trabajo de menores. Tú te refieres a jugadores que aparecieron entre finales de los '90 y principios del 2000, los cuales crecimos sin formación en menores y destacamos por nuestra calidad. Curiosamente, en la actualidad hay más trabajo en menores, pero no hay dedicación. Los encargados de formar son técnicos que no están haciendo bien su trabajo por qué no están capacitados. Un técnico no es necesariamente un formador.

Juan Jayo se retiró del fútbol en el 2012. Foto: Sebastián Blanco/GLR

- ¿Qué condiciones necesita?

- Un entrenador de menores tiene otras características. Y destaca porque le da todas las herramientas al niño para que crezca con una buena formación. En el Perú un supuesto entrenador de menores trabaja en varios sitios, va de un lado a otro y está más preocupado en ganar lo suficiente para salvar el día. Es un problema porque no están bien remunerados. En lo que respecta a menores avanzamos a paso muy lento, mientras que otros países ya nos han sacado gran ventaja. Y se ve la gran diferencia al momento de la competencia internacional. Aquí la culpa no es sólo de la FPF sino de los clubes que no asumen conscientemente la idea de rodearse de buenos formadores para las divisiones menores.

- ¿Qué crees que le faltó al equipo del 98 para llegar al Mundial de Francia?

- Nos faltó banca. Éramos 13 o 15 jugadores a lo mucho y con ellos peleamos toda la Eliminatoria. Estuvimos muy cerca de clasificar. Mientras nosotros carecíamos de variantes, Chile tuvo la suerte de contar con dos monstruos como Iván Zamorano y Marcelo Salas quienes marcaron la diferencia y por goles nos ganaron el cupo.

- Ese partido en Santiago fue decisivo también…

- Así es, nos llenamos de mucha ilusión y nos confiamos. Recuerdo que los periodistas nos preguntaban si ya estábamos aprendiendo a hablar en francés cuando no habíamos asegurado nada. El país y nosotros nos llenamos de triunfalismo cuando faltaban dos fechas para terminar el proceso y debíamos enfrentar en su casa a Chile que, si nos ganaba, nos igualaba y así ocurrió. Le fuimos a ganar a Chile cuando lo que necesitábamos era un empate. Esa fue la diferencia, ese fue el error.

- Háblanos de tu gestión al frente del Barranco Tennis Club y los preparativos para su próximo aniversario.

- Hemos realizado una inversión de más de un millón de soles en el último periodo con la finalidad de recuperar el club que estaba abandonado. Los socios han renovado la confianza y hoy somos una gran alternativa de esparcimiento en una zona de Barranco que cada vez está más urbanizada y requiere de espacios para la práctica del deporte. El club cuenta con canchas de tenis, frontón, piscina, campo sintético para fulbito, una cancha multiuso para vóley y básquet, además de espacios de parrilla, salones sociales y restaurantes. Todo lo que necesita el socio y su familia en un espacio céntrico. Nos acercamos a los 79 años de fundación y hay varios proyectos para seguir creciendo.