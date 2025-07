Universitario de Deportes estaría considerando otras opciones de no poner fichar a Luis Ramos. Foto: composición LR/ difusión

Universitario de Deportes estaría buscando reforzar su delantera para darle más competencia a Álex Valera y Diego Churín. En este contexto, el cuadro crema ha puesto la mirada en la liga china. La 'U' ha consultado al QD Hainiu por Santiago Ormeño, delantero de 31 años que actualmente milita en el club asiático.

Sin embargo, a la puja por el atacante también se ha sumado Sporting Cristal, que tras la salida de Martín Cauteruccio estaría buscando un nuevo referente en ofensiva. Esto según información del periodista Gustavo Peralta, quien señaló: “Santiago Ormeño está en el análisis de la 'U' y Sporting Cristal”.

La 'U' activa plan B en caso no concretar fichaje de Luis Ramos

No es sorpresa que la 'U' quiera a Luis Ramos, pues incluso el propio Jorge Fossati reconoció que espera que el atacante nacional pueda incorporarse al plantel. No obstante, América de Cali bloqueó su fichaje y no lo dejará regresar al fútbol peruano.

Ante esta situación, el club estaría evaluando la posibilidad de fichar a Santiago Ormeño, aunque esto no significaría que sea su principal objetivo. “No significa que para la 'U' sea la opción principal, pero teniendo en cuenta lo difícil que está lo de Luis Ramos, han preguntado por Santiago Ormeño”, señaló el comunicador en su programa Hablemos de Max.

¿Cuánto le queda de contrato a Santiago Ormeño?

Hasta donde se sabe, el jugador todavía tiene contrato con el QD Hainiu. "Tiene contrato hasta diciembre en el club de china y lo que se está viendo es desvincularlo y tras eso decidir a dónde va", explicó el comunicador.

¿Cuánto vale Santiago Ormeño?

Según el portal Transfermarkt, Santiago Ormeño estaría valorizado en 300 mil euros.