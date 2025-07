Universitario de Deportes está a tiro de campeón en el Torneo Apertura 2025. El equipo crema depende de sí mismo para quedarse con el título, para lo cual le basta con un empate ante Los Chankas. Coincidentemente, en el 2024 la 'U' también ganó este certamen corto en la última fecha con un duelo frente al club andahuaylino, por lo cual algunos hinchas de otros clubes han expresado su suspicacia en redes sociales.

Ante estos cuestionamientos, el técnico de los guerreros, Walter Paolella, salió al frente para defender la profesionalidad de sus jugadores. El estratega lamentó los comentarios malintencionados, pero reiteró que no se dejarán desconcentrar por opiniones ajenas puesto que "la pelota no se mancha".

¿Qué dijo el DT de Los Chankas previo al partido ante la 'U'?

"Hoy las redes sociales muchas veces no son usadas para bien. Se aprovecha de este momento, de la circunstancia de que somos la cara visible de jugar contra la 'U', y quedamos expuestos. Eso lo tenemos que dejar de lado, jugar el partido y no hacer hincapié en lo que diga la gente, porque si no interferiría en lo que es el fútbol. Alguna vez lo dijo Maradona: 'La pelota no se mancha'. Tratemos de que no se manche", declaró Paolella para L1 Max.

Acerca de cómo planteará el encuentro, adelantó que buscará "llevarlo a su terreno" y sorprender con su táctica. "Tendremos que jugar nuestro partido y llevarlo al terreno de nuestra táctica. Ojalá sea un buen espectáculo y que el resultado que queremos sea para nosotros", indicó.

¿Cuándo juega Universitario vs Los Chankas?

El partido entre la 'U' y Los Chankas, por la jornada 19 del Torneo Apertura de Liga 1 2025, se jugará este sábado 12 de julio, en el Estadio Monumental U Marathon. La pelota empezará a rodar en el recinto de Ate a partir de las 3.00 p. m., en simultáneo con el UTC vs Alianza Lima en Cajabamba.