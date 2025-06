Francp Romero (derecha) no seguirá en Sporting Cristal luego de poco menos de un año. Foto: Carlos Félix/GLR

Francp Romero (derecha) no seguirá en Sporting Cristal luego de poco menos de un año. Foto: Carlos Félix/GLR

Tras quedar oficialmente fuera de la pelea por el Torneo Apertura, Sporting Cristal debe hacer cambios en su plantel si quiere aspirar a ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En este contexto, el defensa Franco Romero se acaba de convertir en el primer jugador cuya salida para la segunda mitad de la temporada ya está confirmada.

"El 30 de junio se me termina el contrato acá en Perú. No llegué a un acuerdo para la renovación, todo quedó en la nada. Yo mismo tomé la decisión de no continuar en Sporting Cristal. Mi idea es volver a Uruguay y ver qué posibilidades hay", declaró el zaguero para el programa 'Fuera de Juego' de radio Carve Deportiva de Uruguay.

Sporting Cristal confirmó salida de Franco Romero

Este jueves 26 de junio, la cuenta oficial del conjunto cervecero anunció la medida tomada con Romero. "El club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y a la opinión pública en general que el vínculo contractual con el futbolista Franco Romero culminará este 30 de junio", se lee en el comunicado.

"Le agradecemos por su profesionalismo durante el tiempo que defendió los colores de nuestra institución y le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos que asuma en su carrera profesional", agrega el club.

Comunicado oficial del club cervecero. Foto: Sporting Cristal

El central de 30 años había quedado fuera de la convocatoria del DT Paulo Autuori en los dos últimos partidos del Apertura. Gustavo Zevallos, director deportivo del club, indicó que el futbolista tampoco será convocado para el siguiente encuentro, ante Comerciantes Unidos, este domingo 29 de junio.

Números de Franco Romero en Sporting Cristal

Desde su llegada a mediados del 2024, en reemplazo del brasileño Ignácio da Silva, Franco Romero disputó 30 partidos con la camiseta celeste (24 por la Liga 1 y 6 por Copa Libertadores). Su aporte fue de solo dos asistencias y, en contraste, recibió 11 tarjetas amarillas y una roja.