La crisis en Sporting Cristal se sigue agudizando. Luego de la derrota 1-3 ante Los Chankas en Andahuaylas, que deja al club rimense ya prácticamente sin chances de ganar el Torneo Apertura, el DT Paulo Autuori no quiso declarar ante los medios en la conferencia obligatoria que todo técnico debe brindar al final de cada encuentro de la Liga 1.

"No hay conferencia. Vengo por respeto a ustedes, pero del equipo no voy a hablar. Ahora no es momento de palabras, sino de acciones", se limitó a decirle el estratega brasileño a los periodistas presentes en la sala de prensa del estadio Los Chankas antes de abandonar el recinto. El mediocampista Jesús Pretell, quien acompañaba al técnico, tampoco brindó declaraciones.

¿Cómo va Sporting Cristal en la Liga 1 2025?

Con este nuevo tropiezo, Cristal se quedó en el puesto 8 de la tabla de posiciones con 25 puntos, a 7 unidades del líder (Universitario de Deportes), cuando restan jugarse solo tres fechas más. Los rimenses quedarán matemáticamente sin opciones si pierden su próximo cotejo o la 'U' obtiene una victoria más.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El siguiente cotejo del cuadro cervecero en el Torneo Apertura 2025 será el duelo en condición de local ante Comerciantes Unidos, programado para el domingo 29 de junio, en el estadio Alberto Gallardo, a partir de las 11.00 a. m.