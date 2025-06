Sporting Cristal no pudo dar el golpe en Andahuaylas y perdió 3-1 ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura 2025. Pese a que los celestes comenzaron ganando con gol de Christofer Gonzáles, los Guerreros voltearon el marcador y dejaron a los celestes en el octavo lugar del certamen. Tras la dura caída, Paulo Autuori decidió no dar conferencia. Pese a que se presentó ante los medios, el técnico aseguró que no iba a hablar porque no era momento de palabras, sino de acciones. Una postura similar tomó Julio César Uribe a su llega a Lima este domingo 22.

El ahora Director General de Fútbol del club rimense fue interceptado por la prensa en el interior del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, pero, con una actitud serena y de forma respetuosa, manifestó que no iba a declarar.

Julio César Uribe evitó hablar con la prensa tras derrota de Sporting Cristal

El popular 'Diamante' precisó que el actual momento de Sporting Cristal demanda más acciones que palabras. "Con las disculpas del caso, por favor con mucho respeto, en otro momento conversamos. Más que decir hay mucho por hacer. Así que con las disculpas del caso... Gracias", manifestó.

Al ser consultado por si tiene un mensaje a la hinchada, Uribe contestó de manera escueta: "Ya te respondí, por favor". El exfutbolista peruano recientemente fue designado como Director General de Fútbol tras desempeñarse por unos meses como vocero institucional.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente encuentro de los celestes será ante Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. El partido está programado para este domingo 29 de junio a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana).