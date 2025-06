Universitario continúa a paso firme. El último viernes 20 de junio, los cremas ganaron 5-0 a ADT en el Estadio Monumental por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Con este resultado, la 'U' volvió a treparse a la cima de la tabla de posiciones y ya acumula 32 unidades. Más allá del resultado, el postpartido estuvo marcado por preguntas sobre una posible salida de César Inga al fútbol paraguayo. Ante estos rumores, Jorge Fossati salió a esclarecer el panorama.

En conferencia de prensa, Fossati aseguró que el posible fichaje de Inga por Olimpia son solo unos trascendidos. Eso sí, reveló que recibió la llamada de la prensa paraguaya para conocer la situación del defensor de 23 años.

Fossati rompe su silencio sobre posible fichaje de Inga por Olimpia

"No dudo que pueda haber interés de algún equipo por (César) Inga, pero por ahora no están dadas las condiciones para que él emigre. No es más que un trascendido de la prensa paraguaya", aclaró ante la prensa local.

Además, recalcó que cree en lo que le dice su presidente y, por el momento, no hay nada concreto por el talentoso zaguero. "Todos son trascendidos. A mí me ha llamado la prensa paraguaya a preguntarme y no hay nada. Yo me guío por la versión del presidente, es la única que me tiene que importar", añadió.

¿Qué dijo César Inga sobre su posible fichaje por Olimpia?

En medio de este escenario incierto sobre su futuro, César Inga fue consultado al respecto, pero optó por no profundizar y afirmó que ese asunto lo está manejando su agente, ya que él no puede hablar.

"La verdad no sé eso. Ese tema ya lo ve mi representante, yo no puedo hablar", fue la escueta respuesta del futbolista de 23 años para GOLPERU, quien se hizo presente en el Estadio Monumental 'U' Marathon con un golazo ante ADT en el primer tiempo.