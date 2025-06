Cómo ver Universitario contra Alianza Lima por la segunda final de la Liga Femenina

Universitario y Alianza Lima se alistan para protagonizar la segunda final de la Liga Femenina 2025. En el encuentro de ida jugado en Matute, ambos equipos empataron 0-0 y ahora el Torneo Apertura se definirá en el Estadio Monumental 'U' Marathon este domingo 22 de junio. El primer encuentro estuvo marcado por una polémica en el primer tiempo, cuando una jugadora del cuadro crema, en su intento de despejar un centro con su cabeza, tocó el balón con la mano; no obstante, la árbitra no cobró penal. Un día después, la Conar publicó un video en el cual respalda la decisión de la jueza y explica por qué no se sancionó con la pena máxima.

Universitario llegó a la final tras imponerse a Melgar en una llave de ida y vuelta. Alianza Lima, por su parte, hizo lo propio ante Sporting Cristal. Las cremas cierran de local por quedar primeras en la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Universitario contra Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

La segunda final entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga Femenina está programada para jugarse este domingo 22 de junio.

¿A qué hora juega Universitario contra Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

Esta nueva edición del clásico entre Universitario y Alianza Lima empezará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Universitario contra Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

La transmisión de esta segunda final femenina entre Alianza Lima y Universitario estará a cargo de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV). Por internet, también podrás verlo a través del aplicativo América TVGO, o desde la página web del mismo.

PUEDES VER: Conar suspende de forma indefinida al árbitro Michael Espinoza tras polémica en triunfo de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos

Universitario vs Alianza Lima femenino: posibles alineaciones

Universitario: Bórquez; Herrera, Castañeda, Flores, Espino; Pino, Cisneros, Canales; Campoverde, Páez y Núñez.

Bórquez; Herrera, Castañeda, Flores, Espino; Pino, Cisneros, Canales; Campoverde, Páez y Núñez. Alianza Lima: Sánchez, Romero, Molina, Tacilla, Reyes, Azabache, Marques, Afonso, Oliveira, Padilla, Lúcar.

Historial reciente Universitario vs Alianza Lima femenino

Universitario y Alianza Lima posee una estadística pareja en los últimos 5 clásicos: cada uno ha ganado 2 encuentros.

Alianza Lima 0-0 Universitario | 18.06.25

Alianza Lima 0-1 Universitario | 11.05.25

| 11.05.25 Alianza Lima 3-1 Universitario | 30.08.24

3-1 Universitario | 30.08.24 Universitario 0-2 Alianza Lima | 25.08.24

| 25.08.24 Alianza Lima 0-1 Universitario | 07.07.24

Precios entradas Universitario contra Alianza Lima por la final de la Liga Femenina

Las entradas se podrán adquirir por medio de Ticketmaster.