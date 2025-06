El último miércoles 18 de junio, Alianza Lima y Universitario jugaron en Matute por la primera final de la Liga Femenina. El encuentro terminó igualado sin goles y todo se definirá este fin de semana en el Estadio Monumental 'U' Marathon. En el primer tiempo, ocurrió una jugada polémica en el área de la 'U' que la árbitra Johanna Vega decidió no sancionar. Este jueves, la Conar publicó un video en el que explica por qué esa acción no fue penal. Como se sabe, en este torneo no existe el VAR, por lo que la Comisión Nacional de Árbitros decidió explicar la acción con una voz en off.

Al minuto 33, en un ataque por la banda derecha, la jugadora de Annaysa Silva sacó un centro peligroso al corazón del área de Universitario, pero la defensora Fabiola Herrera, en su intento por despejar el esférico con su cabeza, tocó el balón con su mano. Según el video compartido por la Conar, la mano de la jugadora de la 'U' estaba en una posición natural y justificada, por lo que no se sancionó la pena máxima.

Conar asegura que no hubo penal para Alianza Lima en jugada polémica en final de Liga Femenina

"En un ataque del equipo azul y blanco una jugadora realiza un centro al área penal del adversario y una defensora del equipo crema intenta cabecear el balón sin conseguirlo, y termina pegándole en la mano, que se encontraba en una posición natural, totalmente justificada para la acción y sin realizar un movimiento adicional", se escucha.

Además, argumentaron que no siempre una mano en el área o una acción en la que el balón choque en el brazo se cobra penal. "Recuerda que las reglas del juego establecen que no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen una infracción", agregaron.

Conar explica qué casos constituyen una infracción en el área por una mano

"Cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento", precisaron.

¿Cuándo jugarán Universitario vs Alianza Lima por la segunda final de la Liga Femenina?

La final de vuelta entre ambas escuadras está programada para este domingo 22 de junio desde las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este encuentro será el Estadio Monumental 'U' Marathon.