Alianza Lima superó 1-0 a Comerciantes Unidos por la fecha pendiente de la Liga 1 2025. Al minuto 79, Hernán Barcos anotó de cabeza tras un fuerte remate de Kevin Quevedo que el portero no pudo despejar del todo. Sobre el final del encuentro, Matías Sen había encontrado la igualdad; sin embargo, el árbitro revisó la jugada en el VAR y decidió anular el tanto por mano previa de Bruno Portugal. Esta jugada controversial fue muy comentada tras el cotejo. Incluso, los jugadores de Las Águilas se mostraron en contra de la decisión y aseguraron que fueron perjudicados. Uno de los que también se pronunció fue Mr. Peet.

En su programa 'Madrugol', el comentarista deportivo dijo que este gol invalidado podría analizarse bajo dos criterios, los cuales no se cumplirían para lograr anular el tanto.

Mr. Peet analizó el gol anulado de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima

"Me dijeron dos conceptos para anular el gol: la inmediatez y que el jugador que saca provecho de la mano haya tenido intención. Me preguntan si inmediatez hay y les digo que no, por lo tanto no tuvo que haberse anulado el gol. ¿Cómo mides la intención de un jugador? ¿Portugal tiene intención de ayudarse con la mano? Yo soy hincha de Alianza, pero desde aquí no podría decir: 'Sí tuvo intención'", indicó.

El narrador de fútbol aseguró que, desde su punto de vista, no hay inmediatez entre la mano y el gol, y tampoco existiría una intención de Bruno Portugal para acomodar el balón con la mano.

"Me parece que Portugal no tiene intención de ayudarse con la mano, pero aparentemente para el VAR y cuando lo llaman a Michael Espinoza, el argumento es que Portugal tiene intención de jugar la pelota con la mano. Pero inmediatez no hay, porque se dan varios toques antes del gol", acotó.

Así fue la jugada que analizó el árbitro para anular el gol de Comerciantes Unidos

Tras decretar el gol, el árbitro Michael Espinoza fue alertado por el VAR de una posible mano. Tas varios minutos de análisis, decidió invalidar el tanto. La jugada ocurrió en los minutos finales del partido.