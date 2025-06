Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reveló detalles sobre la reestructuración de la FPF y la posible llegada de Jean Ferrari como nuevo director deportivo. Además, reveló que Diego Forlán fue una posibilidad para que recale en Videna, pero explicó por qué no fue contratado para el cargo.

La FPF se encuentra en un proceso de transformación en medio de la lucha de la selección peruana por clasificar a la próxima Copa del Mundo. Con la reciente llegada de Manuel Barreto como director de la Unidad Técnica de Menores, la atención se centra ahora en la búsqueda de un nuevo director deportivo tras la salida de Juan Carlos Oblitas.

Agustín Lozano reveló que Diego Forlán pudo llegar a la FPF

El presidente de la FPF confirmó que se consideraron opciones de profesionales extranjeros para el cargo, incluyendo a Diego Forlán, Gonzalo Belloso y Harold Mayne-Nicholls. Sin embargo, Lozano enfatizó que no hay un candidato elegido en este momento y que la búsqueda sigue abierta.

"Sí, tuve opciones de extranjeros, Diego Forlán fue uno que estuvo en la propuesta, también estuvo Gonzalo Belloso y Harold Mayne-Nicholls, estuvieron en la propuesta, no es que en este momento haya alguien elegido, no hay ningún elegido, están dándolo como que Jean es el nuevo director deportivo, pero no lo es", declaró en entrevista con 'PBO Campeonísimo'.

"Lo que sí te puedo asegurar es que tiene que ser un buen peruano, no puede ser que nosotros los peruanos no demostremos que somos capaces de sacar adelante un proyecto”, agregó.

Agustín Lozano habló sobre la llegada de Jean Ferrari a la FPF

Lozano abordó la situación actual y las opciones que se están considerando para el cargo. El presidente dejó claro que la decisión sobre el nuevo director deportivo se tomará una vez finalizado el campeonato Apertura, y que Jean Ferrari es un candidato fuerte, aunque no el único.

Agustín Lozano mencionó que la elección del nuevo director deportivo coincidirá con varios factores, incluyendo las manifestaciones de Ferrari y la opinión pública. “Me parece un perfil interesante, las características de él, como me parecen las características de Franco (Navarro)”, afirmó Lozano, destacando que hay otros peruanos con buenas cualidades para el puesto.