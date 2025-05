La presentación de Manuel Barreto como jefe de la Unidad Técnica de Menores trajo consigo una serie de anuncios por parte de la Federación Peruana de Fútbol. En dicha ceremonia, Agustín Lozano dio a conocer una serie de reformas que se aplicarán a los clubes nacionales con la intención de mejorar la inversión de categorías menores.

El mandamás del fútbol peruano remarcó que en los próximos años las instituciones tendrán la obligación de asignar un porcentaje de lo que reciben por derechos de televisión para la formación de los juveniles.

Agustín Lozano anuncia drástico cambio en el presupuesto de los clubes

"Para los próximos años se tendrán que cumplir disposiciones firmes. Los clubes profesionales de Liga 1 y Liga 2, a futuro, tendrán la obligación para que un porcentaje de su presupuesto asignado por derechos de televisión tengan que ser garantizados en su auténtica inversión al fútbol de menores; específicamente en su formación", explicó el directivo en conferencia de prensa.

En ese sentido, Agustín Lozano señaló que lo que busca la Federación Peruana de Fútbol es que los clubes tengan un firme compromiso con la inversión en menores.

"Esta decisión resolutiva de la Federación tendrá que ser auditada y fiscalizada para poder garantizar que los clubes profesionales de Liga 1, Liga 2 y, con el tiempo, Liga 3 tengan el firme compromiso de una inversión puntual y específica en la formación de los menores. No solo la palabra basta para garantizar un trabajo. Debe existir una exigencia firme para que los recursos vayan directamente a la formación de talentos y mejoramiento de infraestructura, que es lo que tanto necesitamos (...)", concluyó.

¿Por qué Manuel Barreto dejó Universitario y llegó a la FPF?

Al ser consultado sobre su salida de Universitario de Deportes y su nombramiento en la FPF, Manuel Barreto mencionó que en este nuevo cargo busca realizar una política integran en la selección peruana.

"Mi salida de la 'U' fue por un tema de desgaste. Luego, tuve comunicación con Lozano y lo que me convenció fueron las posibilidades y herramientas para ser parte de un cambio, de un equipo de trabajo. Me emociona eso y realizar una política integral. Creo en el trabajo en equipo para el fútbol peruano. Mi vínculo es a largo plazo. Me han pedido compromiso con este proyecto y esto requiere un tiempo (...). La selección es un lugar al que tienen que llegar los mejores y vamos a trabajar en solo una política deportiva desde las menores hacia arriba", sostuvo.