Tras la clasificación con Universitario a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Jorge Fossati dio unas inesperadas declaraciones desde Uruguay deslizando la posibilidad de que podía dejar el club. El extécnico de la selección peruana hizo referencia a los tensos momentos que se vivió dentro del Estadio Monumental con los jugadores e hinchas tras la derrota de la 'U' frente a Alianza Atlético. Estas palabras generaron una serie de reacciones. Uno de los que se pronunció sobre ello fue Mauro Cantoro.

En una edición del programa streaming 'Desmarcados', el exfutbolista de Universitario fue bastante crítico con Jorge Fossati tras dar a entender que estaría evaluando salir de Universitario luego de los hechos ocurridos en el Monumental. El ahora comentarista de fútbol señaló que el técnico charrúa se apresuró con sus declaraciones y que lo que dijo lo podía haber mencionado si Jean Ferrari decidía dar un paso al costado, ya que él lo trajo.

Mauro Cantoro y su duro comentario sobre Jorge Fossati

"Fossati podía haber dicho: 'Se va Jean, quien me trajo, yo prefiero dar un paso al costado, con el dolor que eso me produce'. Eso lo podía mencionar en el momento que él se entera lo de Ferrari. Cuál es el apuro (de dar esas declaraciones), no entiendo", dijo. Luego, Cantoro sostuvo que si el estratega de 72 años decide dejar la institución ahora es porque no le importa nada.

"Si se va Fossati, demuestra que no le importa el cariño del club, los jugadores, no le importa nada. Tiene que poner los huevos sobre la mesa y decir que se queda", apuntó.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su futuro en Universitario?

En una conversación con el medio uruguayo 'Las Voces del Fútbol', el 'Nonno' se pronunció tras el empate de su equipo frente a River Plate en Buenos Aires. Además, sorprendió al señalar que considera oportuno hacer una pausa para reflexionar sobre ciertos aspectos.

"Hay cosas que mejorar. Yo dije acá, hace unos 15 o 20 días, la seguidilla no nos permitía ni tomarnos un café. Una vez que pasara el partido con River era el momento de una pausa, discernir todo lo que había pasado y determinar por cuál camino seguir", expresó.

Ante la consulta sobre lo sucedido y la posibilidad de continuar en la institución merengue, en medio del buen momento en la Copa Libertadores, el exentrenador de la selección peruana expuso su postura. A sus 72 años, el estratega hizo alusión a los hechos de violencia ocurridos al término del encuentro contra Alianza Atlético por la Liga 1.

"Sí, porque pasaron cosas, hubo un partido donde hubo una reacción de un grupito de hinchas contra inclusive familias de los jugadores que van a determinado lugar del estadio. Fíjate vos, eso nunca es justificable. Nunca jamás, pero a veces te puede decir, es entendible. Que pase esto en Universitario, siendo bicampeón como es hoy, yendo primero en la liga y yéndole bien en la Libertadores, fue antes de esto, decís pará, aclárame esto porque hay algo que no me cierra. ¿Qué es esto, qué está pasando?", respondió.