El exfutbolista 'crema' Mauro Cantoro se pronunció sobre la situación del técnico Jorge Fossati en Universitario, sugiriendo que su posible salida no tendría un impacto significativo en el club.

La continuidad de Jorge Fossati en Universitario se ha convertido en un tema candente tras sus recientes declaraciones sobre su futuro en el club. Cantoro, exjugador de la institución, ha manifestado su opinión sobre la situación, enfatizando que la salida del entrenador uruguayo no representaría un gran problema para el equipo.

Mauro Cantoro minimizó la salida de Jorge Fossati de Universitario

En su intervención en el programa ‘D’enganche’, Cantoro afirmó: “Se va Fossati no pasa nada. Si se va Ureña es un problema. Se va Britos es un problema”. Estas palabras reflejan la percepción de Cantoro sobre la importancia de los jugadores clave en la dinámica del equipo.

Para Cantoro, la partida de Fossati, a pesar de su trayectoria y éxito, no tendría un impacto comparable al de la salida de jugadores fundamentales como Rodrigo Ureña o Sebastián Britos. “Me asustaría si me dicen que se va Ureña”, expresó, subrayando que la fortaleza del equipo radica en su plantilla y no únicamente en la dirección técnica.

Además, recordó que Universitario ha sabido mantenerse competitivo a lo largo de su historia, incluso tras cambios en el cuerpo técnico. “Él se fue y la ‘U’ siguió siendo campeón y jugando muy bien”, apuntó, sugiriendo que el club tiene la capacidad de adaptarse y seguir adelante sin depender de una sola persona.

Mauro Cantoro aborda la relación de Jorge Fossati con Universitario

En su análisis, Cantoro también abordó la relación entre Fossati y los aficionados, comparando la presión que enfrentan los entrenadores en clubes grandes. Mencionó el caso de Marcelo Gallardo en River Plate, quien, a pesar de su éxito, ha enfrentado críticas por parte de los hinchas.

“En el River de Gallardo, hace dos partidos atrás, lo chiflaba todo el estadio”, comentó, resaltando que la exigencia constante es un desafío que Fossati debe manejar con cuidado.

Finalmente, Cantoro hizo hincapié en la necesidad de una gestión clara y decidida por parte de Jean Ferrari, administrador de Universitario. “Yo no sé qué piensa Jean de esto”, dijo, refiriéndose a la incertidumbre sobre el futuro de Fossati. Para Cantoro, si un entrenador insinúa su salida, es fundamental tener una conversación seria con él. “Me siento hablar en serio. Y en la mínima que me exprese algo así, lo sacas”, afirmó.