La derrota que sufrió Sporting Cristal ante Universitario en la fecha más reciente del Torneo Apertura podría ser un síntoma de que "algo está sucediendo al interior" del equipo rimense, según opinó Roberto Mosquera. El extécnico del club celeste señaló que, si bien prefería no guiarse únicamente por sospechas, su experiencia de varios años en el equipo era su respaldo para pronunciarse acerca del mal momento que atraviesa la institución.

"Creo que algo está sucediendo al interior y yo no estoy al interior y no quiero hablar de sospechas, pero sí puedo hablar de mi sentir por Sporting Cristal. Yo he llegado a Cristal siempre con urgencia de ganar. Lo urgente es ganar, pero lo importante para mí es jugar bien”, declaró el DT en diálogo con Ovación.

Roberto Mosquera sobre plantel de Sporting Cristal: "No hay coherencia"

La pobre imagen dejada por Cristal contra la 'U' evidenció la diferencia del nivel ente el plantel de ambas escuadras. Para Mosquera, el armado de la plantilla carece de "coherencia" porque no se sabe si ha sido obra del entrenador de turno (Guillermo Farré) o de los directivos.

"Vi una brecha demasiada preocupante entre la capacidad colectiva e individual de la ‘U’ y lo que vi de Sporting Cristal. Quiero que entiendan que un buen plantel no es tener un buen equipo. He estado, gracias a Dios, en buenos planteles y los he convertido en buenos equipos. El armado de Cristal como plantel no sé quién lo ha hecho, si un entrenador o ha habido mano dirigencial. No termino de entender porque no hay una coherencia", añadió 'Mous'.

Finalmente, acerca de la "rebeldía" que le faltó a los cerveceros para hacerle frente a los estudiantiles, consideró que era imposible que esta se presentara debido a las carencias defensivas y en el mediocampo de Cristal.

"La rebeldía (se da) cuando tú tienes un equipo coherente, cuando tienes un sistema coherente. No hay forma de que exista la rebeldía cuando no tienes un equipo con una solidez atrás con un buen armado del mediocampo”, sostuvo.