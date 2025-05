La controversia por la sanción de la Comisión Disciplinaria al estadio Monumental sigue vigente. Y es que luego de que se conociera que el Universitario de Deportes vs Sporting Cristal se jugará sin público, Jean Ferrari no solo escribió en su cuenta de X para que el presidente Miguel Grau presentara su renuncia, sino que también habló en el programa Al Ángulo sobre la decisión tomada y refutó su incomodidad por esta suspensión.

El gestor deportivo señaló que presentaron las pruebas de que los involucrados que originaron los disturbios en el estadio Monumental y los encargados "se zurraron en eso". Asimismo, comentó que será difícil que la apelación salga en dos días, ya que el Tribunal de Justicia hace sesiones cada 15.

Jean Ferrari arremetió por la sanción al estadio Monumental

"¿Esta es la solución? Nosotros mandamos una lista de personas que detectamos y que habíamos tomado acciones inmediatas para que no vuelvan a ingresar al estadio. Sin embargo, se zurraron en eso, sale hoy la resolución dándonos un margen de solo dos días para apelar, pero claro, esto va al Tribunal de Apelaciones, que hacen sesión cada 15 días. ¿Entonces? Te perjudico y lo hago bien. Es una medida desproporcionada. Me obligan a exponerlos y la falta de capacidad de estas personas. El perjudicado es el club, los hinchas y el sistema. El club no tiene antecedentes", comentó molesto el gestor deportivo de Universitario.

Universitario de Deportes se pronunció tras sanción al Monumental

A través de sus redes sociales, Universitario expresó su rechazo a la suspensión de una fecha impuesta al estadio Monumental. En un comunicado oficial, el club cuestionó la sanción determinada por la Comisión Disciplinaria de la FPF y enfatizó que "no es la primera vez que se imponen sanciones desmedidas contra la institución".

Comunicado de Universitario donde rechaza la sanción al Estadio Monumental. Foto: Universitario

¿Cuándo será el Universitario vs Sporting Cristal?

El encuentro está previsto para el jueves 22 de mayo, pero debido a la sanción impuesta al estadio Monumental, se disputará sin la presencia de espectadores. La suspensión por una fecha impide la asistencia de hinchas al recinto deportivo.