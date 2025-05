La Comisión Disciplinaria de la FPF decretó que, tras los hechos ocurridos en el estadio Monumental U Marathon luego del partido de Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana, la casa de los merengues sea suspendido con una fecha sin público. Desafortunadamente, el próximo duelo que será local la 'U' será ante Sporting Cristal. Por ello, Jean Ferrari arremetió furioso en su cuenta de X y pidió la renuncia del presidente, Miguel Grau, por "su falta de capacidad".

En el programa Denganche leyeron esta publicación. Fue ahí donde Eddie Fleischman, periodista deportivo, no dudó en responderle a Jean Ferrari y señaló que los únicos responsables son los que causaron disturbios. Además, resaltó que la Comisión Disciplinaria de la FPF no está encargada de solucionar los problemas que originan los clubes en sus estadios.

Eddie Fleischman cuestiona publicación de Jean Ferrari

"Yo me pregunto, ¿por qué el presidente de una Comisión de Justicia tiene que resolver los problemas que provocan la sanción de los clubes? No hay autocrítica. Su tweet es lamentable. Yo entiendo que Jean Ferrari haya escrito en caliente, pero el destinatario no es el señor Grau, son los culpables del episodio. ¿Es una amenaza soterrada?, comentó el periodista deportivo, Eddie Fleischman.

¿Qué fue lo que publicó Jean Ferrari en su cuenta de X?

Luego de la decisión tomada por la sanción al Monumental sin público, Jean Ferrari, administrador de Universitario, expresó su rechazo a través de sus redes sociales. En su pronunciamiento, cuestionó al presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Miguel Grau, señalando que no está abordando el problema desde su origen y advirtiendo que las repercusiones de sus determinaciones "serán peores".

"¿Sr. Grau, usted cree que cerrando el estadio va a solucionar el problema? ¿Perjudicando al club económicamente va a solucionar el problema? No entrega ni 1 herramienta para solucionar y las consecuencias serán peores, debe renunciar por su falta de capacidad para el cargo", redactó el gestor deportivo.

Comisión Disciplinaria sancionó al Monumental por una fecha sin público

La Comisión Disciplinaria de la FPF impuso una sanción al estadio Monumental debido a los incidentes ocurridos tras la derrota de Universitario ante Alianza Atlético de Sullana. Como consecuencia, la 'U' y Sporting Cristal deberán disputar su próximo partido sin público. Cabe recordar que, al finalizar el encuentro, los hinchas encararon a los jugadores por la derrota, y los videos del altercado se viralizaron rápidamente en redes sociales.