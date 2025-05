Juan Pablo II dio el golpe de la fecha tras imponerse por 2-0 a Universitario en el estadio Nacional por la fecha 13 de la Liga 1 2025. El conjunto que dirige Santiago Acasiete superó a la 'U' con doblete de Cristhian Tizón y agravó la actualidad del elenco crema en el Torneo Apertura, donde registran 3 derrotas consecutivas. Tras el partido, el popular 'Santi' destacó este triunfo y aseguró que sus dirigidos han sido "buenos profesionales", ya que se han sabido reponer a los malos momentos.

El exjugador de la selección peruana señaló que los de Jorge Fossati hicieron un buen trabajo, pero que el orden defensivo de su equipo ha sido fundamental para lograr la victoria.

Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, habló sobre el triunfo ante Universitario

"Buscamos los partidos de visita, que hoy (ayer) no fue visita por la cantidad de gente, porque nuestra zona es Chongoyape. Hemos venido trabajando, hemos sido inteligentes, buenos profesionales, porque queríamos sacar este mal momento de visita, no podíamos ganar. Pero hemos cortado eso. ¿Cómo se consigue? Juntándonos y manteniendo el nivel de competencia", declaró para el medio 'Entre Bolas'.

"Ha sido buen partido de mis jugadores. Universitario también hizo su trabajo, pero nuestro orden defensivo estuvo muy bueno. Toca disfrutarlo, porque no es fácil ganarle a un equipo grande, no se te presenta todos los días esto y a seguir mirando nuestro objetivo", agregó.

Santiago Acasiete se refirió a un posible penal a favor de Universitario que el réferi no cobró

Sobre el final del primer tiempo, en una jugada ofensiva comandada por Edison Flores en el área de Juan Pablo II, un defensor del equipo local tocó, involuntariamente, el balón con su mano. Sin embargo, el árbitro Micke Palomino decidió no sancionar penal, pues consideró que el impacto se dio posterior a un rebote.

"No he visto, he estado en campo. El árbitro, tiene apoyos y al no ver nada, eso quiere decir que no hubo mano o no hubo intención. Qué te puedo decir (sobre lo que se generará tras esa polémica), sino imagínate esto no es fútbol. Siempre hay polémicas, se arma muchas cosas, después si hubo o no favoritismo, los que han estado aquí saben cómo ha sido el partido", manifestó.