Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 EN VIVO: partidos y canales de la fecha 13 de la Liga 1

Desde este viernes 16 al lunes 19 de mayo se llevará a cabo la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 que tiene a Universitario y FBC Melgar empatados en punto, pero con los cremas en el primer lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles, seguido de Alianza Atlético con 20 y a Sport Huancayo y Alianza Lima con 20.

El sábado tendremos el partidazo entre Sporting Cristal vs ADT Tarma a partir de las 3.30 p. m., mientras que el domingo se llevará a cabo el Juan Pablo II vs Universitario y Melgar vs Atlético Grau desde las 6.00 p. m.; luego, el día lunes jugará Alianza Lima ante Alianza Universidad en Matute desde las 8.00 p. m.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP DF Puntos 1 Universitario 11 7 2 2 17 23 2 FBC Melgar 11 7 2 2 8 23 3 Alianza Atlético 12 7 1 4 7 22 4 Sport Huancayo 12 7 1 4 4 22 5 Deportivo Garcilaso 13 6 2 5 6 20 6 Alianza Lima 11 6 2 3 3 20 7 Sporting Cristal 11 6 1 4 6 19 8 Cusco FC 11 6 1 4 6 19 9 ADT Tarma 12 5 4 3 0 19 10 Sport Boys 11 4 4 3 1 16 11 Los Chankas CyC 11 3 5 3 0 14 12 Cienciano 11 3 4 4 -1 13 13 Deportivo Binacional 11 3 3 5 -5 12 14 Atlético Grau 10 2 5 3 -4 11 15 UTC Cajamarca 11 3 2 6 -12 11 16 Juan Pablo II 10 2 2 6 -5 8 17 Comerciantes Unidos 10 1 5 4 -6 8 18 Alianza Universidad 11 1 3 7 -12 6 19 Ayacucho FC 12 1 3 8 -13 6

Programación fecha 13 Torneo Apertura - Liga 1 2025

Viernes 16 de mayo

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso | Finalizado.

Sábado 17 de mayo

UTC vs Comerciantes Unidos | 1.15 p. m. | Canal L1 Max

Sporting Cristal vs ADT Tarma | 3.30 p. m. | Canal L1 Max

Cusco FC vs Los Chankas CyC | 6.00 p. m. | Canal L1 Max.

Domingo 18 de mayo

Sport Huancayo vs Sport Boys | 1.15 p. m. | Canal L1 Max

Juan Pablo II vs Universitario | 3.30 p. m. | Canal L1 Max

FBC Melgar vs Atlético Grau | 6.00 p. m. | Canal L1 Max.

Lunes 19 de mayo

Deportivo Binacional vs Cienciano | 5.30 p. m. | Canal L1 Max

Alianza Lima vs Alianza Universidad | 8.00 p. m. | Canal L1 Max.

¿Dónde ver la Liga 1 2025?

La transmisión de los partidos de esta Liga 1 2025 está a cargo del canal L1 Max, excepto los juegos en condición de local de los clubes Universitario de Deportes y Sport Boys, los cuales van por la señal de GOLPERU.

El domingo 18 también trae fútbol internacional con presencia peruana. A las 3:45 p.m., L1 MAX transmitirá en exclusiva el duelo entre Randers y FC Copenhague por la Superliga Danesa. El equipo del peruano Marcos López buscará sumar de a tres para alcanzar al líder del torneo, FC Midtjylland.

Estos partidos y otros contenidos pueden verse a través de L1 MAX, disponible en Claro TV, DirecTV, WIN TV, y Mi Fibra, así como en la plataforma propia de streaming L1MAX.com o vía Zapping.