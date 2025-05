Rafael Guarderas fue pieza clave ante Alianza Lima en un Atlético Grau que no gana desde hace 6 fechas en la Liga 1. | Composición LR/captura L1 Max

En un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1, Atlético Grau empató 1 a 1 frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional. El conjunto norteño tuvo un rendimiento sólido durante gran parte del compromiso, pero un gol agónico de Hernán Barcos selló la igualdad final que dejó un sabor amargo en el vestuario piurano. Rafael Guarderas, una de las figuras de los Albos, manifestó su desazón tras el pitazo final y aseguró que su escuadra fue superior a los íntimos.

Guarderas, quien es uno de los pilares en el planteamiento de Ángel Comizzo, subrayó la entrega de todo el plantel y cuestionó la manera en que se les escapó el triunfo. De igual forma, reconoció la jerarquía de los jugadores de Alianza, quienes se esforzaron para igualar el marcador pese a que se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Renzo Garcés.

Rafael Guarderas asegura que Atlético Grau mereció ganar frente a Alianza Lima

Tras el empate 1-1, Rafael Guarderas compartió su análisis del encuentro con la prensa y dejó una frase contundente: “Fuimos superiores”. Para el exjugador de Universitario, el planteamiento táctico de Atlético Grau se impuso a lo largo del compromiso, por lo que se mostró apenado al ver que se les escaparon los 3 puntos que les pudo hacer subir unos puestos en la tabla.

“Uno trabaja para el equipo. Creo que en el partido del miércoles (ante Gremio por Sudamericana) recuperamos la mística, eso que nos hacía diferente como equipo, y no solo yo corrí hoy, sino todos. Estoy contento porque fuera del resultado, que nos vamos con una pena enorme, porque nos empatan al final, se está mostrando este Grau del año pasado que quiere pelear por cosas importantes”, señaló tras ser nombrado como el jugador del partido por la transmisión oficial.

“Creo que fuimos superiores. Ellos con ganas, como equipo grande que son, empujando al final, en una pelota parada nos terminan empatando, igual hay que reconocer que al final nos faltó paciencia para manejar mejor el partido, pero esas son cosas que pasan. Nos enfrentamos a un gran rival con jugadores de mucha jerarquía. Si bien no nos convenía el empate, creo que al final te vas tranquilo por la sensación que dejamos”, declaró para L1 Max.

Asistente de Atlético Grau afirma que le dieron un "baile" a Alianza Lima

No solo Rafael Guarderas expresó su malestar tras el resultado. Horacio Melgarejo, asistente técnico de Atlético Grau, también fue tajante al evaluar el partido. En sus declaraciones posteriores al encuentro, no dudó en afirmar que su equipo fue ampliamente superior al conjunto aliancista. Asimismo, sostuvo que los blanquiazules no mostraron una idea de juego y que los norteños debieron salir con el triunfo.

“En ningún momento tuvieron una idea clara de fútbol. Nos vamos con un sabor amargo, porque teníamos los tres puntos para llevarnos a Piura, pero sabemos que enfrentamos a un equipo grande con buenos jugadores y cuando perdonas, ellos siempre generan alguna”, inició el colaborador de Ángel Comizzo.

“El cuerpo técnico está dolido por el gran esfuerzo que hicieron los muchachos. Todo el Perú vio el baile que le dimos, el que dice lo contrario, creo que vio otro partido. Tuvimos una idea de juego, fuimos superiores en posesión de balón, y nos vamos tristes porque los jugadores merecieron llevarse los tres puntos de este escenario tan lindo”, puntualizó.