Este sábado 2 de mayo, Universitario visitará a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. En la previa de este encuentro, se viene hablando mucho del tema de Marco Saravia, quien llegó al elenco cusqueño en calidad de préstamo desde la 'U' y, según la cláusula del contrato, no puede enfrentarlos. Sin embargo, Miguel Rondelli, entrenador de los Dorados, ha manifestado que nada le impide poder utilizar al defensor, por lo que podría jugar.

En medio de este panorama, se conoció que si Miguel Rondelli le brinda minutos al defensa nacional, Universitario podría terminar resolviendo el préstamo de Marco Saravia, ya que se "generará un incumplimiento". Esta información la dio a conocer el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales.

¿Qué pasaría si Miguel Rondelli hace jugar a Marco Saravia en el Universitario vs Cusco FC?

"Miguel Rondelli indica que nada, deportivamente, le quita la posibilidad de usar a Marco Saravia, que está préstamo desde la 'U' a Cusco FC. Da sus argumentos y señala sus razones e incluso dice que la Agremiación le da la razón. 'No me pueden quitar los puntos por ponerlo. Eso no existe', dijo el argentino. Mientras que desde la 'U' confirman existe la cláusula (acuerdo entre las partes) de que el defensa no puede jugar y señalan que si el club cusqueño incumple se resolverá el préstamo", escribió el comunicador.

"Al margen de la postura legal y deportiva que pueda tener Cusco FC, donde incluso se habla de un aval de FIFA a favor, la 'U' tendría su derecho de cortar el préstamo al sentir que se incumple lo pactado", agregó.

Como se recuerda, Saravia salió bicampeón con Universitario; non obstante, en diciembre del 2024, el futbolista de 26 años fue cedido a Cusco FC, donde viene teniendo más protagonismo.

Miguel Rondelli no descartó que Marco Saravia juegue en el Universitario vs Cusco FC

"No sé qué cláusula. Desconozco si en el contrato hay una cláusula, no lo puedo decir. Por más que tenga cláusula, yo les hago una pregunta: ¿Existe la cláusula de miedo en la FIFA? Si yo lo pongo (a Saravia), ¿puede Universitario reclamar ante la FIFA los puntos? Ya dan como que Saravia no juega, pero si yo lo pongo, ¿en qué estaría incumpliendo? Yo no hablé con nadie de la 'U'. Eso que se arreglen entre las instituciones", declaró para 'Entre Bolas'.

"La decisión la tomo yo. Si el club me dice 'mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de…' Está bien. Mi pregunta es: ¿si lo pongo, pierdo puntos? Yo lo estoy tomando en cuenta (a Saravia) porque la cláusula del miedo no existe. Porque si no, mañana los clubes más poderosos, la 'U', Alianza y Cristal, compran los mejores jugadores de Perú, los tienen en su plantel, los dan a préstamo, y después contra ellos no puede jugar nadie. La FIFA es clara: si lo das a préstamo, no existe la cláusula de miedo", precisó.