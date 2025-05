Universitario de Deportes visitará a Cusco FC con la intención de obtener un triunfo que le permita seguir en la punta del Torneo Apertura de la Liga 1. A pocos días del encuentro, se pudo conocer que Marco Saravia no jugará debido a que se encuentra en condición de prestado por parte de los merengues.

Ante lo acontecido, el argentino Miguel Rondelli, entrenador del cuadro imperial, se mostró incómodo sobre esta situación y sorprendió al mencionar que, más allá de los aspectos contractuales, la decisión de poner al central como titular la toma el comando técnico.

DT de Cusco no descarta que Marco Saravia juegue ante Universitario

"No sé qué cláusula. Desconozco si en el contrato hay una cláusula, no lo puedo decir. Por más que tenga cláusula, yo les hago una pregunta: ¿Existe la cláusula de miedo en la FIFA? Si yo lo pongo (a Saravia), ¿puede Universitario reclamar ante la FIFA los puntos? Ya dan como que Saravia no juega, pero si yo lo pongo, ¿en qué estaría incumpliendo? Yo no hablé con nadie de la 'U'. Eso que se arreglen entre las instituciones", manifestó en diálogo con 'Entre Bolas'.

Rondelli agregó que poner de titular a Marco Saravia no ocasionará que pierdan los puntos. Además, dejó en claro que lo está considerando para el duelo que tendrá lugar en el Inca Garcilaso de la Vega.

"La decisión la tomo yo. Si el club me dice 'mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de...' Está bien. Mi pregunta es: ¿si lo pongo, pierdo puntos? Yo lo estoy tomando en cuenta (a Saravia) porque la cláusula del miedo no existe. Porque si no, mañana los clubes más poderosos, la 'U', Alianza y Cristal, compran los mejores jugadores de Perú, los tienen en su plantel, los dan a préstamo, y después contra ellos no puede jugar nadie. La FIFA es clara: si lo das a préstamo, no existe la cláusula de miedo", agregó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Cusco FC?

El partido Universitario vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura está programado para el sábado 3 de mayo. El compromiso se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana).