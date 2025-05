Christian Cueva fue la gran figura de Cienciano en su más reciente partido por la Liga 1. ‘Aladino’ marcó un doblete con el que el ‘Papá’ volvió a sumar de 3 después de 7 partidos consecutivos tanto en el torneo peruano como en la Copa Sudamericana. Su buen presente podría influir en la decisión de Carlos Desio, DT del cuadro imperial, de colocarlo como titular para el partido contra Alianza Lima, equipo del cual es hincha confeso y en el que jugó hasta en dos etapas.

Precisamente, el último paso de Cueva por La Victoria no fue el mejor, por lo que muchos hinchas íntimos podrían darle un recibimiento a su regreso al Estadio Alejandro Villanueva. Pese a esto, ‘Cuevita’ no se mostró muy preocupado a su llegada a la capital y aseguró que solo está enfocado en su actual equipo.

Christian Cueva tranquilo por recibimiento de hinchas de Alianza Lima en Matute

El jueves 1 de mayo, por la noche, la delegación de Cienciano llegó a Lima para enfrentar a Alianza Lima por la fecha 11 de la Liga 1 2025. El jugador más solicitado por la prensa, sin duda alguna, fue Christian Cueva, quien aseguró que no está preocupado por cómo lo recibirá el hincha blanquiazul tras el bajo nivel que mostró durante su último paso en 2023, donde dio apenas una asistencia y no marcó goles en un total de 27 partidos disputados.

“No sé cómo me recibirá la gente de Alianza, hermano. Yo no te puedo decir cómo me recibirán, solo intento enfocarme en Cienciano y dar lo mejor por mi equipo”, declaró ‘Aladino’ a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, donde fue recibido por una gran cantidad de periodistas e hinchas. Asimismo, reiteró su hinchaje por Alianza Lima; no obstante, hoy por hoy se debe al ‘Papá’.

“Yo no voy a olvidar mi hinchaje por Alianza. Soy hincha de Alianza y lo seré toda mi vida, hasta el día que me muera, eso no va a cambiar nunca. Uno defiende su camiseta, hoy por hoy soy jugador de Cienciano y, para ser honesto, la forma en cómo me recibieron en Cusco, la gente, la hinchada, el club, ha hecho que le tenga un cariño enorme”, añadió

Christian Cueva asegura que actualmente es hincha de Cienciano

Luego del triunfo ante Sport Huancayo, Christian Cueva se refirió al próximo duelo de Cienciano frente a Alianza Lima. Durante su discurso, el exjugador de clubes como Toluca, São Paulo, Santos, entre otros, reveló que actualmente es hincha del cuadro cusqueño, pese a su conocida identificación con el cuadro íntimo desde que era pequeño.

“Será un lindo partido contra Alianza Lima. Son dos equipos grandes, es parte del fútbol. Ya lo saben, no es un secreto, he sido hincha de muy chico de Alianza Lima, pero soy profesional y hoy soy hincha de Cienciano. Con toda la acogida que me ha dado el Cusco, el club, mis compañeros, la verdad que estoy muy feliz de estar acá”, apuntó el ex 10 de la selección peruana.