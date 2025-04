Antes de dejar Universitario de Deportes, Fabián Bustos fue consultado sobre uno los temas que más discusión generó entre los hinchas del conjunto merengue: el frustrado regreso de Raúl Ruidíaz. En medio de este panorama, el ahora goleador de Atlético Grau respondió sobre las palabras del entrenador argentino.

Como es conocido, el nuevo estratega de Olimpia mencionó que la contratación no logró concretarse debido a temas que competen al futbolista de 34 años.

Raúl Ruidíaz responde a las declaraciones de Fabián Bustos

"Estoy cansado de ese tema, lo dejé ahí, varias veces he comentado lo que sucedió. Es simple, creo que a Bustos le agradezco como hincha lo que hizo, pero es complicado que pueda estar de mi lado, lo único que hago es desearle lo mejor, cerré ese tema y estoy enfocado en lo mío", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Por otra parte, el exatacante del Seattle Sounders se mostró contento con sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Ángel Comizzo y cuenta los días para debutar en el Torneo Apertura de la Liga 1. "Estoy sorprendido de la manera como entrena Ángel Comizzo, estoy al 110%, he entrenado de una manera increíble", agregó.

PUEDES VER: Cristian Díaz pasó de renunciar a Cienciano a fichar por equipo de Paraguay en tan solo 2 días

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Raúl Ruidíaz?

En diálogo con L1 MAX, Fabián Bustos brindó algunos detalles de las conversaciones que sostuvo con Ruidíaz para ficharlo. “El tema de Ruidíaz polarizó muchísimo y afectó mucho a todos. Yo hablé tres veces con él y lamentablemente, por cosas de él y no de Universitario, no se logró traerlo. Se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas, nosotros estábamos convencidos de que se sume", mencionó.

¿Cuándo debutará Raúl Ruidíaz con Atlético Grau?

El debut de Raúl Ruidíaz con la camiseta de Atlético Grau podría darse ante Alianza Universidad en el Heraclio Tapia de Huánuco. El duelo, correspondiente a la fecha 9 del Apertura de la Liga 1, se jugará este jueves 17 de abril a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).