Atlético Grau se encuentra jugando contra Cienciano del Cusco, pero Raúl Ruidíaz aún no ha podido debutar. El delantero peruano se encuentra en la tribuna observando a su nuevo equipo que disputa una nueva fecha de la Liga 1 2025. Los hinchas se mantienen con la incertidumbre de poder ver a la 'pulga' en acción. Por ello, aquí te dejamos la información detallada de la jornada y el rival que enfrentará el exseleccionado nacional.

¿Cuándo debutará Raúl Ruidíaz en la Liga 1?

Según pudo informar el periodista Sebastián Menéndez, Raúl Ruidíaz debutará en la Liga 1 el próximo 17 de abril, en días de Semana Santa. Recordemos que la 'pulga' no fue inscrito en la Copa Sudamericana y no podrá estar en el crucial partido ante Gremio en Brasil. Después de ello, el siguiente enfrentamiento de Atlético Grau por el torneo peruano caerá jueves ante Alianza de Huánuco.

Raúl Ruidíaz ya entrenó con Atlético Grau. Foto: Atlético Grau

¿Cuándo oficializó Raúl Ruidíaz con Atlético Grau?

Raúl Ruidíaz inicia un emocionante capítulo en su trayectoria profesional al unirse a las filas de Atlético Grau para la temporada 2025. Tras meses de incertidumbre sobre su futuro, la conocida ‘Pulga’ arriba a Piura con el propósito de relanzar su carrera en la Liga 1, aportando su talento y vasta experiencia a un equipo con tradición de competir por posiciones destacadas en el campeonato nacional. Su llegada ha despertado gran entusiasmo entre la afición del club, que aguarda con ansias verlo brillar en el campo.

¿Qué lo llevó a Ruidíaz a que firmara por Atlético Grau?

"Ángel Comizzo influyó mucho en mi decisión de ir a Atlético Grau. Pasamos lindos momentos en el 2013, así que conversamos y estoy feliz por eso", comentó. Por otro lado, reconoció que estuvo muy cerca de llegar a Ayacucho FC, pero que finalmente no se dio tras algunos cambios a última hora que hicieron los Zorros.

"Lo de Ayacucho estuvo muy avanzado, pero no llegamos a un acuerdo. No se concretó, estaba todo arreglado pero en las últimas horas cambiaron (algunos términos en el contrato) y no me pareció correcto. Pero igual les agradezco el interés. Conversamos muchas semanas, así que agradecerles", añadió.