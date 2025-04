Universitario de Deportes se vio sorprendido con la partida de Fabián Bustos, quien tendría todo listo para convertirse en nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay. En medio de este panorama, desde diversos sectores se empezó a discutir sobre los motivos que habría tenido el experimentado entrenador para dejar la institución merengue a poco de disputar un duelo clave en Copa Libertadores.

El exfutbolista Diego Rebagliati se pronunció sobre este tema y consideró que la oferta del gigante paraguayo no fue el único motivo para que el estratega argentino finalice su vínculo laboral con la 'U' de manera anticipada.

Rebagliati sobre la salida de Fabián Bustos de Universitario

En la reciente edición del programa 'Al Ángulo', el conductor enumeró una serie de factos que influyeron en la decisión de Fabián Bustos. Además, indicó que la oferta de Olimpia fue la "excusa perfecta".

"Yo creo que lo de Olimpia ha sido la excusa perfecta. La oferta es mejor desde lo económico, pero se va a un equipo con una crisis deportiva de verdad y deja un lugar donde dice que nunca lo han tratado mejor. Yo creo que la tolerancia de Bustos a la crítica es chiquitita y no muy grande. Y encontró en la sanción, que es injusta, mal puesta, desatinada, la excusa perfecta para cargar con todo lo que nos tiene harto del fútbol peruano, porque lo que contó Bustos ayer no es una novedad (...)", manifestó.

"Se juntaron la oferta de Olimpia, los cuestionamientos en la 'U', la crisis del fútbol peruano, la sanción y los 2 partidos perdidos en Copa Libertadores. Una vez que armas todo ese combo... uno le pone el peso que quiera", concluyó.

¿Qué dijo Fabián Bustos tras dejar Universitario?

En un primer momento, el técnico de 56 años se emocionó al hablar de su paso por Universitario de Deportes. "Muchas gracias por todo el apoyo que me dieron, a mi familia y por vivir momentos hermosos. Seguro que sí (La 'U' dejó una huella). La verdad tengo esa sensación de que hice un gran trabajo, pero que pude haber hecho mejores cosas internacionalmente", sostuvo en diálogo con L1 MAX.

Por otra parte, Fabián Bustos remarcó que su salida se relaciona con temas estrictamente deportivos. Sin embargo, no dudó en hacer una crítica a la situación que afronta el fútbol peruano.

"Fueron motivos deportivos completamente, sin que nadie se moleste. Sí, hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan. Hay muchas cosas infundadas. El fútbol peruano retrocede y no avanza, eso también tiene que ver un poco. No soy un inmortal para venir como justiciero, pero acá hay cosas que pasan y no en otros países con las mismas reglas... Pero no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos como sociedad", añadió.