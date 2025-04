Fabián Bustos sorprendió al anunciar su salida de Universitario para convertirse en el nuevo DT de Olimpia de Paraguay. El entrenador argentino, quien logró el título nacional con los cremas en 2024, año de su centenario, no solo llamó la atención por su cambio de rumbo, sino también por los nombres que estarían en su radar para reforzar al ‘Decano’. En Paraguay aseguran que Andy Polo, futbolista clave de la ‘U’, le seguiría los pasos a su ahora exentrenador.

La posibilidad de que el carrilero por derecha deje Universitario encendió las alarmas entre los hinchas. Medios paraguayos y periodistas deportivos indicaron que el flamante estratega del Olimpia pretende sumar a Polo en su nuevo proyecto. ¿Qué tan viable es esta operación? ¿Existen condiciones contractuales que impidan su traspaso? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Andy Polo acompañará a Fabián Bustos a Olimpia?

Las versiones periodísticas que circularon en los últimos días apuntan a que Fabián Bustos tendría en mente incorporar a Andy Polo como una de sus prioridades en Olimpia. El propio técnico lo elogió públicamente durante su estadía en Universitario. En una entrevista pasada con RPP, declaró que el atacante era su “debilidad futbolística” y que, si tuviera que elegir solo a un jugador para fichar, sería a él.

El periodista Ernesto Cavagneri reveló que, desde Paraguay, dos jugadores de la ‘U’ acompañarían a Bustos a Olimpia, de los cuales Andy Polo es uno de los señalados. “En Paraguay aseguran que además de Bustos, llegarán luego dos jugadores a Olimpia; y uno de ellos es Andy Polo. Si es así que les vaya bien. Sobre todo al futbolista que es de la selección peruana”, indicó en X.

No obstante, esta información no sería del todo cierta, pues en la actualidad Olimpia enfrenta una restricción por parte de la FIFA que le impide contratar nuevos jugadores debido a deudas no saldadas. Además, el mercado de pases en Paraguay está cerrado, lo cual hace imposible que la ‘O’ sume a la ‘Joya’ a sus filas, al menos en esta temporada.

¿Hasta cuándo es el contrato de Andy Polo con Universitario?

Otro de los puntos clave que podría complicar la transferencia de Andy Polo es su vínculo contractual con Universitario. El delantero renovó su contrato con el equipo merengue hasta finales de 2026, lo cual impide una salida sin una negociación formal entre clubes. La cláusula de salida no ha sido revelada públicamente, pero se presume que sería elevada, debido a su valor en el plantel.

Además, el futbolista es considerado una pieza fundamental en el esquema del conjunto crema. En la temporada pasada, acumuló una destacada cantidad de partidos como titular, fue clave en la conquista del título nacional y mantiene una gran relación con la hinchada. Su liderazgo y experiencia son aspectos que la directiva valora enormemente.