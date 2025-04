Sporting Cristal quiere salir de la mala situación en la que se encuentra, tanto en lo futbolístico como con los problemas con su hinchada. La semana pasada, Guillermo Farré, luego de perder contra Bolívar en Bolivia por goleada, fue destituido por la dirigencia y dejó de ser entrenador de los rimenses.

Hasta el día de hoy, la dirigencia de Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico para que pueda tomar la batuta y completar y hacer una buena campaña de lo que resta en la Copa Libertadores y la Liga 1 2025. Diego Rebagliati, según lo informado en el programa de YouTube, la administración tiene en mente a un brasileño que ha tenido diversos títulos durante toda su carrera. Además, un dato no menor, es que ha salido campeón con los celestes años atrás.

Diego Rebagliati confirma que Paulo Autuori podría dirigir a Sporting Cristal

Se trata de Paulo Autuori. El entrenador brasileño, quien salió campeón con Sporting Cristal en el 2002, ya conoce al equipo celeste y tiene una buena relación con Gustavo Zevallos. Además, luego de que trabajaron juntos en la selección peruana, mantuvieron una constante amistad y podría llegar a dirigir al conjunto del Rímac.

"Me dijeron que una de las opciones que estaban manejando, y no me sorprende porque tiene buena relación con Gustavo Zevallos, es Paulo Autuori. El último club que dirigió fue Atlético Nacional de Medellin hace no mucho. Es un tipo con mucha experiencia. Ya dirigió Cristal, salió campeón en el 2002. Es un tipo grande con edad, pero con conocimiento y experiencia. A Paulo lo conozco bien. Paulo trabajó con Gustavo en la selección. Desde que dejó (Autuori) dejó la selección ha seguido teniendo una buena relación con Zevallos", habló Diego Rebagliati.

Daniel Garnero estuvo en la mira de Sporting Cristal

Daniel Garnero es un entrenador argentino con una trayectoria sobresaliente en el fútbol sudamericano, particularmente en Paraguay. Su experiencia en clubes como Libertad y Olimpia lo ha afianzado como un estratega capaz de dirigir equipos de gran calibre, acumulando importantes logros a lo largo de su carrera. Su enfoque táctico y habilidad para gestionar planteles con altas expectativas lo han convertido en una referencia dentro del ámbito futbolístico.

El posible arribo de Daniel Garnero a Sporting Cristal no marcaría su primera oportunidad en el fútbol peruano. Antes de la llegada de Néstor Gorosito, Alianza Lima había considerado al técnico argentino como una opción, pero finalmente optaron por 'Pipo' y no concretaron un acuerdo con Garnero.