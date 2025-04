Enderson Moreira llegó a Sporting Cristal a inicios de la temporada 2024, pero solo duró seis meses en el cargo. El estratega brasileño dejó el cuadro rimense tras no haber podido quedarse con el título del Torneo Apertura por un gol menos anotado que Universitario de Deportes y varios medios señalaron que su no continuidad en el Clausura se debió a que se había peleado con el futbolista Martín Távara, a quien marginó de la lista de convocados de los últimos encuentros que dirigió al conjunto rimense.

Tiempo después, el entrenador de 53 años contó que si bien tuvo algunas discrepancias con el volante celeste en su momento, estas no fueron el detonante para que dejase el cargo de Sporting Cristal. Además, enfatizó en que fue el presidente y la directiva del cuadro rimense quienes le señalaron que no estaban en la misma sintonía, por lo que decidieron separar sus caminos.

"No, realmente no tuvo nada que ver con Távara. Lo que ocurrió con Távara en un partido determinado fue que no quedó muy feliz con algo que se dijo. Hubo una discusión, pero fue extremadamente tranquila. Todo resuelto. No tuvo absolutamente nada que ver con eso. Creo que fue sí muy malintencionado de alguna manera que las personas vincularan mi salida con un jugador, ¿entiendes? Principalmente con Távara, que es un jugador por el que tenemos la mayor admiración", empezó declarando Enderson Moreira para Infobae.

Luego, el brasileño enfatizó en que no era justo que algunas personas creasen supuestas peleas para explicar su salida: "Claro que, como profesional, a veces y no solo Távara, sino otros muchos jugadores, cometen ciertos deslices, comportamientos que no son adecuados. Pero nunca de una forma que pudiera transformar o interrumpir un trabajo. Así que, de ninguna manera, es justo decir que tuvo alguna participación en mi salida. Eso no es justo".

Finalmente, Enderson Moreira contó en realidad cómo terminó su vínculo con Sporting Cristal: "Lo que ocurrió, en realidad, fue que Sporting Cristal, con su presidente, su directiva, las personas cercanas, pensaron el fútbol de una manera un poco diferente a lo que yo pensaba. Tuvimos una diferencia de pensamientos. Solo eso. Pero no tuvimos ninguna discusión, ni con el presidente, ni con nadie más. Y lo que pasó con Távara ha pasado conmigo también, ya ha sucedido varias veces con otros atletas y como te dije, es muy injusto cargar esto sobre Távara, porque no fue realmente. Él no tuvo esa participación en este cambio. El problema que ocurrió fue resuelto de inmediato y sin ningún otro tipo de inconveniente".