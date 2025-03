Enfermera es acusada de asesinar a su amiga "con cáncer" para cobrar un seguro: manipuló los medicamentos durante años

Una enfermera fue arrestada en Utah tras ser acusada de asesinar a su amiga con una sobredosis de medicamentos, en lo que sería un plan para obtener beneficios económicos a través de un seguro de vida. La sospechosa, identificada como Meggan Randall Sundwall, de 47 años, fue detenida el jueves 20 de marzo de 2025 y enfrenta cargos por asesinato agravado y obstrucción a la justicia, según reportó NBC News.

La víctima, Kacee Lyn Terry, de 38 años, falleció el 15 de agosto de 2023, tres días después de haber sido hallada en su vivienda en la ciudad de Highland, a unos 48 kilómetros al sur de Salt Lake City y 29 kilómetros al noroeste de Provo. Según los hallazgos del médico forense, Terry falleció debido a una sobredosis de insulina y prometazina, un sedante.

Sundwall le brindó tratamiento por años a Terry debido a su "cáncer terminal"

Según la declaración jurada obtenida por NBC News, Sundwall habría llevado a cabo un plan durante años para hacer creer a Terry que tenía cáncer terminal, a pesar de que la enfermedad nunca existió. Las autoridades sostienen que la acusada también engañó a la familia y a personas cercanas a la víctima para reforzar la idea de que Terry sufría una condición médica irreversible.

Entre las pruebas recopiladas por los investigadores se encuentran más de 28.000 mensajes de texto intercambiados entre ambas desde diciembre de 2019. En estos mensajes, se describían síntomas, tratamientos y preocupaciones relacionadas con una enfermedad grave inexistente. La policía también encontró referencias explícitas sobre cómo Sundwall podría "ayudar" a Terry a morir, así como menciones al impacto económico que la muerte de la víctima tendría para la acusada.

El expediente señala que Sundwall atravesaba dificultades financieras y habría expresado su intención de cobrar una supuesta póliza de seguro de vida de 1,5 millones de dólares, en la que creía figurar como beneficiaria. No obstante, NBC News indicó que no se hallaron documentos que confirmaran la existencia de dicho seguro ni que la enfermera estuviera designada como receptora del pago.

El día de la muerte de Terry por sobredosis de prometazina

El 12 de agosto, cuando los servicios de emergencia acudieron a la vivienda de Terry, Sundwall le envió un mensaje a las 9:47 a. m. que decía: "¿Quieres tomar algo de prometazina cuando llegue para que estés dormida cuando esto esté pasando?", según consta en los registros judiciales. La policía determinó que ambas permanecieron solas en la casa de Terry desde las 10:00 hasta las 21:00 horas.

Mark Farnsworth, tío de la víctima, fue quien llamó al 911 tras encontrar a su sobrina en estado crítico. En su testimonio, mencionó que Sundwall le aseguró que Terry tenía una orden de no resucitación (DNR) y que no quería recibir atención hospitalaria. Sin embargo, las autoridades informaron que no se halló ningún documento que respaldara esa afirmación ni ningún poder notarial que le otorgara autoridad legal sobre la víctima.

Una vez trasladada al hospital, las hermanas de Terry informaron al personal médico que su hermana había sido diagnosticada con cáncer terminal hacía entre cuatro y cinco años, aunque recientemente "había estado mejorando". Sin embargo, tras una investigación, los peritos concluyeron que Terry no tenía ninguna enfermedad grave ni antecedentes clínicos que indicaran un diagnóstico oncológico, según la declaración jurada citada por NBC News.