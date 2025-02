Un joven adolescente de 14 años mató a dos hombres que entraron a robar en su vivienda en Manchester, Kentucky

Un adolescente de 14 años en Manchester, Kentucky, disparó contra dos hombres que, según informes, ingresaron a su vivienda con la aparente intención de robar armas de fuego de una caja fuerte. Las autoridades informaron que el suceso ocurrió en la madrugada del domingo 16 de febrero, mientras el joven se encontraba solo en la casa. La investigación está a cargo de la Policía Estatal de Kentucky y el Departamento de Policía de Manchester.

Según un comunicado de la Policía Estatal de Kentucky (KSP), el adolescente detectó la presencia de los intrusos dentro del hogar y notó que ambos estaban armados. En un acto de defensa propia, el joven utilizó una pistola que, de acuerdo con las autoridades, pertenecía a su padre y disparó contra los sujetos antes de escapar por la ventana de una habitación. El jefe de policía de Manchester, Jeff Couch, confirmó que no había otros habitantes en la casa cuando ocurrió el incidente.

¿A quiénes mató el adolescente de 14 años y cuándo ocurrió?

Los hombres fallecidos fueron identificados como Roger D. Smith, de 44 años, y Jeffrey M. Allen, de 51 años, según USA Today. La Policía Estatal de Kentucky informó que Smith fue trasladado al hospital Advent Health Manchester, donde murió debido a las heridas, mientras que Allen fue declarado sin vida en el sitio del tiroteo. La oficina del forense del condado de Clay confirmó los fallecimientos y llevó a cabo las autopsias el lunes.

El incidente fue reportado a las 4:24 a. m., hora local del domingo, cuando el sistema de emergencias 911 del condado de Clay recibió una llamada alertando sobre un tiroteo en Manchester. Al llegar al lugar, los oficiales de la Policía de Manchester encontraron a los dos hombres heridos y solicitaron el apoyo de la Policía Estatal de Kentucky para continuar con la investigación. Las autoridades indicaron que los sospechosos habrían irrumpido en la vivienda con la intención de sustraer armas de fuego guardadas en una caja fuerte.

Investigación en curso y adolescente no enfrenta cargos

El jefe de policía, Jeff Couch, informó que el menor no ha sido puesto bajo custodia policial. No obstante, las circunstancias exactas del incidente, incluyendo la manera en que el joven obtuvo el arma, siguen bajo investigación. Couch explicó que la pistola utilizada por el adolescente pertenecía a su padre, aunque no se han dado detalles adicionales sobre cómo estaba almacenada o si contaba con medidas de seguridad.

La Policía Estatal de Kentucky no ha brindado más declaraciones sobre el caso, y la investigación sigue en desarrollo. Según medios como NBC News y USA Today, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer todos los aspectos del suceso.