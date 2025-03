Fiscal de LA aseguró que los hermanos Menéndez no han demostrado que ya no son un peligro: "No deberían salir de la cárcel"

El caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez sigue siendo de gran interés mediático a nivel internacional. Este 10 de marzo, durante una conferencia de prensa, el fiscal general de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que no se opondrá ni apelará las solicitudes de audiencia de resentencia de los hermanos, pero se opone a su liberación.

Hochman explicó que la moción anterior no evaluó ni consideró si los Menéndez habían demostrado una comprensión total y asumido su responsabilidad por los crímenes cometidos en 1989, "al seguir mintiendo sobre sus afirmaciones de defensa propia durante los últimos 30 años".

El fiscal Hochman sobre los hermanos Menéndez

"La posición nuestra es que no deberían salir de la cárcel. No han cumplido con los requisitos necesarios para demostrar que ya no representan un peligro para la comunidad, y por eso nuestra postura es que, si se lleva a cabo una nueva sentencia, no deberían ser sentenciados nuevamente", afirmó Hochman en su conferencia.

El fiscal agregó que, a pesar de haber sido condenados por el asesinato de sus padres en 1989, los hermanos no han aceptado su culpabilidad durante 30 años: "La cuestión principal es que debieron mostrar una comprensión completa de sus crímenes y asumir plenamente la responsabilidad por sus acciones".

Hochman duda sobre la defensa propia de los Menéndez: "¿Fue inventada?"

Además, Hochman rechazó el argumento de la legítima defensa, que fue la base de los primeros dos juicios, y que fue desestimado por el segundo jurado. "Tomaron acciones premeditadas y deliberadas, no simplemente respuestas inmediatas a las amenazas de sus padres la noche del 20 de agosto", señaló el fiscal.

Sobre las nuevas pruebas presentadas por la defensa relacionadas con el abuso sexual, Hochman recordó que inicialmente su defensa no se centró en el abuso sexual, sino en la defensa propia. "Entonces surge la pregunta: ¿su defensa de defensa propia fue inventada?", cuestionó el fiscal.