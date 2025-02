Pensilvania: hombre enfrenta cargos por asesinato tras creer que su novia lo devoraría, luego de usar un "detector paranormal"

Jared Wolfe, de 46 años, enfrenta siete cargos, incluidos asesinato en primer y tercer grado, luego de que admitiera haber matado a Jane A. White, también de 46 años, en Northumberland County. El asesino confesó que temía que ella y otras personas intentaran matarlo y comérselo.

El 3 de enero, White fue encontrada muerta en el lugar con una herida de bala en el pecho. Según documentos judiciales, Wolfe relató a la policía que su miedo comenzó luego de utilizar un dispositivo que llamó "medidor paranormal", el cual, según él, mostró una lectura que lo hizo creer que su vida estaba en peligro. La investigación ha revelado que, poco antes del asesinato, ambos habían consumido marihuana en la casa de un amigo, aunque Wolfe luego indicó que no estaba seguro de qué sustancia había fumado, según los reportes de The Daily Item, PennLive y The News-Item.

Wolfe se sintió amenazado: fue a su auto por su arma

El suceso se originó cuando Wolfe y White acudieron a la casa de un amigo, donde consumieron marihuana. En ese lugar, Wolfe utilizó un “medidor paranormal” sobre una estatua y afirmó que la lectura obtenida le indicó que su vida estaba en peligro. A raíz de esto, su comportamiento se volvió errático: experimentaba un miedo extremo.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, después de sentirse amenazado, Wolfe abandonó la casa y se dirigió a su vehículo para obtener un arma de fuego. Regresó al lugar y disparó a White en el pecho. La policía de Sunbury, encabezada por el oficial Trey Kurtz, atendió la emergencia y halló el cuerpo de White. El forense confirmó que la causa de su muerte fue un disparo en el pecho, lo que causó su fallecimiento inmediato.

Aunque no existían antecedentes de comportamientos violentos ni problemas psicológicos registrados en el sistema judicial, testigos cercanos indicaron que Wolfe había mostrado signos de paranoia y desconfianza hacia las personas de su entorno en los últimos meses. Además, en sus redes sociales, había expresado ideas relacionadas con teorías de conspiración y fenómenos sobrenaturales, aunque no se puede determinar si estos pensamientos tuvieron influencia en su comportamiento la noche del asesinato.

El impacto de la muerte de White: un caso más de violencia doméstica

Según el National Gun Violence Memorial, White era una mujer creativa y comprometida, reconocida por su labor como artista y fotógrafa, además de su dedicación como madre y cuidadora. En su página conmemorativa, sus seres queridos han compartido emotivos mensajes que resaltan su calidez y su talento.

"Era una madre maravillosa y una persona increíble. Su vida fue arrebatada sin justificación", dice uno de los mensajes anónimos. Otro mensaje, escrito por uno de sus hijos, expresa: "Te pienso cada día, mamá. Te amo profundamente". En su memoria, familiares y amigos han organizado vigilias para exigir justicia y remarcar la conciencia sobre la violencia doméstica.