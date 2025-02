¿Quiénes son 'los Zizianos'? La polémica secta anarquista acusada de seis asesinatos en Estados Unidos

Jack Lasota, identificada como una mujer transgénero de 34 años y presunta líder de los Zizianos, fue arrestada recientemente junto con Daniel Blank, de 26 años, y Michelle Zajko, de 32, bajo acusaciones de invasión a propiedad privada y obstrucción a la justicia.

Según informaron las autoridades, el grupo es investigado por su posible participación en al menos seis homicidios ocurridos en diversos lugares de EE. UU., incluyendo un ataque armado contra un patrullero fronterizo, un incidente con arma blanca en California y un doble homicidio en Pensilvania.

Los orígenes de los Zizianos: el movimiento racionalista

En 2013, Lasota completó estudios en ingeniería de sistemas en la Universidad de Alaska Fairbanks para trasladarse tres años después a San Francisco, según escribió en su blog. Allí relató que se postuló para empleos en varias empresas tecnológicas e hizo una corta pasantía en la NASA, época en que se relacionó con miembros del movimiento racionalista, corriente común en Silicon Valley.

Dicho movimiento enfatiza en la capacidad mental para reconocer la verdad, eliminar prejuicios y pensamientos negativos, y así mejorar tanto al individuo como a la sociedad. Entonces, Lasota comenzó a publicar bajo el seudónimo "Ziz", pero sus ideas pronto generaron rechazo entre los racionalistas, debido al carácter extraño que adoptaron sus escritos.

En uno de sus extensos textos, que abarcaban temas como la inteligencia artificial o la serie televisiva The Office, señaló: "Me he dado cuenta de que ya no tolero a las personas. Ni siquiera a los racionalistas. Y voy a vivir mi vida en completa soledad, escondiendo mis reacciones a los demás. He perdido mi habilidad para ver la belleza, por eso ahora puedo ver el mal".

La "muerte" de Lasota y la violencia de los Zizianos

En 2022, tras faltar a una audiencia judicial relacionada con una protesta frente a una organización racionalista, se emitió una orden de captura contra Lasota. En esa ocasión, su abogado afirmó que ella "había fallecido en un accidente de bote en San Francisco". Incluso, apareció en un periódico de Alaska un obituario donde se mencionaba que Lasota amaba la "aventura, los amigos, la música, montar en bicicleta, los juegos de computador y los animales".

No obstante, esta información resultó ser falsa, ya que Lasota seguía con vida. Ella reapareció poco después en Vallejo, al norte de San Francisco, junto con otros Zizianos. Allí permanecieron en camionetas y otros vehículos pertenecientes a Curtis Lind. Según fuentes locales, tras un conflicto por falta de pago de alquiler, Lind intentó desalojar al grupo, lo que generó una violenta reacción.

En noviembre del mismo año, Lind fue atacado y apuñalado múltiples veces, perdiendo un ojo. Lind disparó en defensa propia, causando la muerte de Emma Borhanian, miembro de los Zizianos y exempleada de Google, quien ya había sido arrestada previamente por protestas relacionadas con el grupo racionalista.

Además, días después otro hecho violento ocurrió en la otra costa del país: la muerte de un agente fronterizo. El patrullero David Maland detuvo cerca de la frontera con Canadá, en Vermont, a Felix Bauckholt y Teresa Youngblut, ambos Zizianos. Se produjo entonces un tiroteo en el cual Bauckholt, ciudadano alemán conocido también como Ophelia, falleció.