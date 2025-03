¿El Mountain Dew borra el ADN? Esto es lo que dicen los expertos de Estados Unidos sobre la polémica bebida

"Ella derramó Mountain Dew sólo sobre partes de sí misma y no sobre la evidencia en la escena del crimen", dijo el especialista en criminalística Ted Yeshion. Foto: difusión.

Nichole Maks, de 37 años, intentó borrar sus rastros de ADN utilizando una bebida Mountain Dew, pero su intento no fue suficiente para evitar la condena. La mujer fue sentenciada a 35 años de prisión por el asesinato de Michael Cerasoli, un hombre de 79 años, al que apuñaló, golpeó y luego prendió fuego a su casa en Daytona Beach, Florida, el 1 de julio de 2023.

El informe policial sobre Maks revela que, al ser informada de que le tomarían una prueba de ADN, pidió una bebida a un oficial y recibió Mountain Dew. En varios informes periodísticos, se señaló que un edulcorante presente en Diet Mountain Dew ha sido relacionado con la descomposición del ADN en investigaciones recientes.

¿Qué dicen los expertos sobre el edulcorante de Mountain Dew?

Michelle Miranda, científica forense y profesora asociada en el Centro de Estudios de Justicia Penal del Farmingdale State College, comentó a Newsweek que, aunque existen estudios sobre los efectos de los azúcares en la degradación de células o ADN, estos presentan "bastante variación" y se realizan en laboratorios, lo que limita su aplicabilidad a casos como el de Maks.

Ted Yeshion, profesor de justicia penal y criminalística en la Universidad de Gannon, apoyó los comentarios de Miranda y agregó que consumir refrescos no es muy diferente de consumir cualquier otro líquido o agua.

"Esto no alteraría el perfil de ADN, pero dificultaría la detección de un perfil satisfactorio con significación estadística", indicó Yeshion. "Aunque es posible que algunas pruebas hayan sido comprometidas por sus acciones, es poco probable que haya logrado borrar toda la evidencia de su presunta irregularidad".

Una investigación científica de 2023: "rompía las cadenas de ADN"

Un estudio publicado en mayo de 2023 en el Journal of Toxicology and Environmental Health sugirió que la sucralosa podría descomponer el ADN. El estudio afirmaba que un análogo estructural de la sucralosa, que a veces se utiliza en la fabricación del edulcorante, "inducía la rotura de las cadenas de ADN". Sin embargo, el estudio fue realizado in vitro (fuera del cuerpo y en condiciones de laboratorio) y, aunque mencionaba la sucralosa, las pruebas se realizaron con su análogo estructural.

Una de las autoras del artículo, Susan Schiffman, fue demandada por TC Heartland LLC, productora de Splenda, tras alegar que Schiffman hizo declaraciones toxicológicas falsas sobre Splenda, según informó National Law Review.

En respuesta al estudio, Splenda emitió un comunicado indicando que el análogo estructural conocido como S6A no es el mismo que la sucralosa, el compuesto químico utilizado en los productos de la marca. Además, los datos de PepsiCo indican que la sucralosa se utiliza en varias bebidas, incluidas algunas de Pepsi, aunque no en todas las versiones de Mountain Dew.