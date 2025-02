Gobernador Newsom ordenó evaluación de riesgos a los hermanos Menéndez para su posible indulto tras asesinato de sus padres en 1989

El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó a la junta de libertad condicional llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si Lyle y Erik Menéndez representan un "riesgo irrazonable para el público" en caso de ser liberados.

De acuerdo con ABC News, esta evaluación podría ser el primer paso hacia una posible clemencia para los hermanos, quienes cumplen cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por el asesinato de sus padres en 1989.

Los factores "de riesgo" a evaluar en los Menéndez

En una carta enviada por la oficina del gobernador de California al abogado defensor de los Menéndez, Mark Geragos, se detalla que la investigación analizará diversos factores. Entre ellos, se evaluará el nivel de riesgo actual que representan, su evolución personal y conducta desde el crimen, así como su participación en programas de rehabilitación.

"La principal consideración del gobernador al evaluar solicitudes de conmutación es la seguridad pública", señala el documento. Los resultados de la investigación serán compartidos con el tribunal y la oficina del fiscal del distrito.

Un proceso sin garantías y con plazos establecidos

Durante su podcast "This is Gavin Newsom", el gobernador enfatizó que este procedimiento no asegura un resultado favorable para los hermanos Menéndez. "Mi oficina realiza docenas de revisiones de clemencia de manera constante. Este proceso simplemente aporta más transparencia y nos permite realizar una diligencia debida antes de tomar cualquier decisión", explicó.

Según ABC News, la junta de libertad condicional tiene un plazo de 90 días para completar la evaluación de riesgo. En caso de que Newsom decida respaldar la liberación de los hermanos, la junta dispondrá de hasta seis meses adicionales para revisar el caso. Mark Geragos expresó optimismo respecto a la decisión del gobernador, mientras algunos familiares de los Menéndez que abogan por su liberación decidieron posponer una conferencia de prensa tras conocerse la noticia.