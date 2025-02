Arizona: arrestan a sospechoso del asesinato de Lachelle "Shelly" en Phoenix hace casi cuatro décadas

Casi cuarenta años después del asesinato de Lachelle "Shelley" Waite, una joven de 18 años encontrada muerta en su hogar en Phoenix, Arizona, las autoridades finalmente han realizado un arresto relacionado con el caso. Según CBS News, el jueves 20 de febrero fue detenido Alfred Earl Green, de 70 años, quien enfrenta cargos por homicidio en primer grado.

El crimen ocurrió el 16 de enero de 1986, cuando Waite fue hallada sin vida en su residencia. En ese momento, los investigadores no encontraron indicios de entrada forzada, lo que llevó a considerar que la víctima podría haber conocido a su agresor. Además, se reportó el robo de varios objetos de la vivienda, según informó el Departamento de Policía de Phoenix.

Tecnología actual permitió identificar a Green como sospechoso

Según CBS News, aunque los detectives contaban con una pista clara sobre un posible sospechoso en 1986, no había pruebas suficientes para proceder con un arresto. Esto dejó el caso en estado de "frío" durante casi cuatro décadas.

No obstante, en 2022, las autoridades decidieron someter a pruebas avanzadas la evidencia recogida en la escena del crimen, la cual no había podido ser analizada con la tecnología disponible en ese entonces. Este nuevo análisis permitió identificar a Green como el principal sospechoso del homicidio. El arresto ocurrió mientras Green cumplía una condena por un caso no relacionado, según informó el Departamento de Policía de Phoenix.

No hay indicios de la relación entre el sospechoso Green y Waite

El detective Dominick Roestenberg, quien forma parte de la unidad encargada de resolver casos sin resolver, destacó la relevancia de este avance en el caso. "Poder finalmente informar a la familia y a la comunidad que, después de 39 años, seguimos trabajando en estos casos para obtener justicia para las víctimas y sus familias refleja el compromiso de esta unidad", dijo Roestenberg en un comunicado citado por CBS News.

Aunque las autoridades no han revelado un posible motivo ni la relación entre Green y Waite, este arresto marca un logro importante para el Departamento de Policía de Phoenix, ya que se trata del caso de homicidio sin resolver más antiguo que han logrado esclarecer.