De pena de muerte a cadena perpetua: gobernadora de Alabama le salva la vida a "Rocky" Myers por "no estar convencida"

Kay Ivey, gobernadora de Alabama y defensora de la pena capital, tomó una decisión histórica al conmutar la sentencia de muerte de Robin “Rocky” Myers, un hombre condenado por asesinato. La gobernadora anunció su decisión el viernes 28 de febrero y argumentó que las pruebas en el caso no eran lo suficientemente sólidas para respaldar una ejecución, según informó The Associated Press (AP).

El crimen por el que Myers fue condenado ocurrió en 1991 en Decatur, Alabama. Frente a la decisión de la gobernadora, Kacey Keeton, defensora pública federal encargada de representar a Myers, expresó que no encontraba palabras suficientes para transmitir su alegría tras la conmutación.

¿Cuál fue la sentencia final de la gobernadora de Alabama para el caso Myers?

Al anunciar su decisión, la gobernadora Ivey destacó las numerosas preguntas sin respuesta que rodean el caso, ya que no se halló el arma homicida, ni huellas dactilares vinculadas a Myers, ni rastros de ADN o cualquier otra evidencia que lo colocara en la escena del crimen.

"Hasta ahora, como gobernadora, he presidido 22 ejecuciones y nunca dudaré de mi creencia de que la pena de muerte es un castigo justo para los crímenes más graves de la sociedad", señaló la mandataria. Ivey también indicó que esta decisión fue "una de las más difíciles" que ha tenido que tomar durante su mandato.

"En resumen, no estoy convencida de que el señor Myers sea inocente, pero tampoco estoy tan convencida de su culpabilidad como para aprobar su ejecución", expresó Ivey, según las declaraciones citadas por AP.

¿Cuál fue el crimen que cometió "Rocky" Myers en 1991?

Los fiscales alegaron que el 4 de octubre de 1991, Myers ingresó a una vivienda en Decatur, donde apuñaló a dos personas, una de las cuales, Ludie Mae Tucker, de 69 años, falleció a causa de las heridas. Posteriormente, el acusado habría robado una videograbadora VHS, que luego intercambió por drogas.

Ni Tucker, antes de morir, ni la otra víctima lograron identificar a Myers como el agresor. Además, la policía desestimó la versión de Myers, quien afirmó haber encontrado la videograbadora en otro lugar. Según el Death Penalty Information Center, no se hallaron pruebas físicas que vincularan directamente a Myers con el crimen. No se encontró el arma homicida, no hubo huellas dactilares que lo incriminaran ni se presentó evidencia de ADN que lo conectara con el asesinato, tal y como reportó NBC News.