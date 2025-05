Michael Bolton reaparece tras diagnóstico de cáncer cerebral: "No caeré sin luchar"

Hace dos años, Michael Bolton recibió un diagnóstico que lo obligó a alejarse de los escenarios. Había participado en el programa The Masked Singer, lanzó un álbum y tuvo un cameo en la película The Fabulous Four, pero hizo una pausa de sus presentaciones para pasar tiempo con su familia y fueron sus hijas quienes detectaron que pasaba algo “extraño”. Estaban jugando bolos cuando el cantante confundió reiteradamente los turnos. “Fue entonces cuando pensamos: ‘Algo le pasa en el cerebro’”, declaró Taryn, de 45 años. “Todo lo que pasó fue extraño para él, pero no demasiado alarmante. Cuando lo miras todo en retrospectiva… Nos perdimos muchas cosas”.

Su familia se reunió con la revista People con la intención de concientizar sobre el cáncer. El cantante de 72 años padece glioblastoma, un tipo de cáncer que “nace en las células del tejido cerebral”, detallan los médicos. “¿Es estrés? ¿Es sueño?”, se preguntaba la familia Bolton. “Había estado trabajando sin parar todo ese tiempo. Viajando, haciendo espectáculos, haciendo de todo. Pensábamos: ‘Está envejeciendo, está cansado, está estresado’”.

La voz de When a Man Loves a Woman, buscó atención médica luego de caerse de una silla, lo cual era muy inusual en él. “Es súper atlético y no bebe”, dijo Taryn. “Así que se cayó, y nos preguntamos: ‘¿Qué acaba de pasar?’”. Bolton se sometió a una resonancia magnética y el resultado arrojó que tenía un tumor cerebral.

Aunque fue intervenido y el tumor fue extirpado por completo, una semana después confirmaron que padecía glioblastoma. Una de las señales de esta enfermedad serían los cambios en el habla. “Si de repente te conviertes en una persona completamente diferente y la gente te dice: ‘Ya no se levanta de la cama. ¿Qué le pasa? No quiere hacer nada’...”, comentó el médico Ingo Mellinghoff a People. “Si alguien no puede mover una parte del cuerpo, eso nunca es normal. O cambios en la sensibilidad. Cuando dicen: ‘Ya no siento nada en el lado derecho’”.

“Compartir un capítulo personal ha sido difícil”

Tras la publicación de la revista, el cantante escribió en su cuenta de Instagram y agradeció que su historia haya sido contada con compasión y cariño. “Compartir un capítulo tan profundamente personal de mi vida no ha sido fácil. Mi esperanza al compartir esta parte de mi experiencia es que pueda brindar consuelo a otras familias que enfrentan desafíos similares, e incluso inspirar a quienes enfrentan su propia adversidad”.

El tratamiento de Bolton incluye radioterapia y quimioterapia. Cada dos meses tiene que someterse a una resonancia magnética. La familia contó que la última resonancia hecha en abril, dio positivo. “Quiero agradecer-es a todos por el amor, el apoyo y la paciencia que me han demostrado durante este último me ha fortalecido y sigo fortaleciéndome cada día a medida que avanzo en este camino”.

En la entrevista, Bolton sostiene que ya no ve su carrera como un legado para sus hijas. Busca dejarles “lecciones de vida” y hacer “lo mejor que puede” con el tiempo. “Quiero seguir adelante. Siento que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la lucha. Tengo un título para una canción: ‘No caeré sin luchar’ ".