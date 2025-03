Nuria Saba alista nuevo disco: "Mi fin es tener una carrera a largo plazo que me permita vivir de lo que hago"

Como hija de un director y de una actriz, la cantante Nuria Saba creció viendo teatro y cine, pero vio la música como un refugio. Por estos días, lanza ‘Si decides irte’, uno de los temas del disco producido por el ganador del Grammy, Nicolás Ramírez.

‘Cariñito’, es una canción diferente a lo que has hecho, pero también hablas de los vínculos. ¿Cómo la describes?

Producir es un momento hermoso donde por fin, la canción sale de las cuatro paredes de las que ha estado rebotando, y cae en las manos de otra persona y es otro punto de vista. Yo nunca había hecho un pambiche que es un derivado del merengue porque soy peruana, mi mamá (Els Vandell) es holandesa, mi papá (Edgar Saba) es árabe, la verdad que ni siquiera sé bailar (ríe). Pero me ha encantado esta experiencia de poder abrirme a lugares a los que nunca hubiera llegado sola. Claro, sin perder la esencia.

Tony Succar habló de defender un sonido propio y no caer en la presión de la industria. ¿Coincides con eso?

Sí, sobre todo, porque el problema para mí es que si hay gente que te aplaude y automáticamente, se crea una conexión en tu cabeza sobre qué bien es complacer al otro, ¿no? Y es una cosa que va directamente al ego. La recompensa de afuera no es tan importante como que tú te sientas orgulloso de llevar la bandera de tu canción. Por ejemplo, ‘Si decides irte’, que sé que quizá va a ser menos comercial, es mi canción favorita del disco.

Entonces, no vas a ir al extremo para que algo ‘funcione’.

No, nunca, nunca. Si tú quieres ser famoso y eso es lo único que mueve tu carrera, que me parece válido, no tiene nada de malo. Creo que está perfecto porque el fin es la fama. Mi fin es tener una carrera a largo plazo que me permita vivir simplemente de lo que hago. No espero más.

Vienes de una familia de artistas. ¿Siempre pensaste en dedicarte a la música?

Inconsciente o conscientemente yo comencé a meterme en la música para dentro de ese mundo poder tener mi propio espacio. Mi mamá, mi papá y mi hermano (Adrián Saba), todos ellos hablan un lenguaje. En las mesas, por ejemplo, siempre hablamos de guiones de cine o de teatro, pero nunca hablamos de una partitura de música. Mi papá siempre ha sido muy crítico con mi hermano. Y tiene doble filo crecer en una familia así. Con mi hermano ha habido mucha comparación y no se ha podido ver su mérito en sí, su talento. Yo me he salvado de todo eso. Mi mamá siempre pensó que iba a ser actriz.

¿Lo intentaste?

Todo ese mundo me encanta y lo intenté. Me iba bien, pero mientras fui creciendo me iba cohibiendo. La música fue el único canal donde yo siempre pude ser quien era, sin vergüenza. En el teatro me aterraba porque yo siempre al escenario subo con un instrumento y siento que estoy con un escudo y una espada.

¿Cómo es ser músico independiente en tiempos de TikTok?

Siento que vivimos, todos, en un mundo donde ya casi nadie te presta atención. Casi como comida rápida en general, ¿no? Y ante esa rapidez, ¿cómo dejar huella? Y la industria de la música hoy en día me parece muy agresiva. Yo tengo ‘Se fue la luz’, que es una canción que va a llegar más o menos al millón de reproducciones pronto y no puedo vivir de lo que hago. La industria se está manejando en términos que no favorecen al artista ni creativamente ni monetariamente.