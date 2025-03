The Warning en Lima: "El rock no está muerto"

La banda mexicana The Warning.

Hace una década, las hermanas Villarreal Vélez lanzaron una versión de ‘Enter Sandman’ de Metallica. Daniela, la mayor, tenía apenas 14 años. Con Paulina de 12 años a cargo de la batería y Alejandra de 9 años en el bajo, el video tiene actualmente 26 millones de visualizaciones.

“Nosotras nos dimos a conocer a través de las redes sociales. Entonces, aunque no sea lo primero que piensas como músico que tienes que hacer para que tu carrera funcione, sí es una parte muy integral de lo que es ser músico hoy en día”, responde la banda a La República.

The Warning son parte de lo que llaman “el movimiento del rock mexicano”. Han lanzado su cuarto álbum y han firmado por una de las principales compañías discográficas. “Hay una mayor aceptación de distintos estilos y fusiones. Y lo mejor de todo es que el mundo tiene curiosidad por escuchar rock de distintas partes y México tiene una identidad sonora muy particular. Nos encanta poder viajar y abrir esa puerta para que más personas descubran el increíble rock que tenemos. El rock no está muerto, para nada”.

En la industria actual, tan dependiente de las redes sociales. ¿Cuál es el reto de hacer música genuina? ¿Cómo se ponen de acuerdo?

Paulina: Cada una aporta su propia visión. Para mantener los pies en la tierra, lo más importante es escucharnos y recordar que esto es un trabajo en equipo.

Daniela: En el estudio, la música que nace de nosotras es lo más genuino que puede haber. Nos enfocamos mucho en estar completamente enamoradas de lo que hacemos antes de compartirlo con el público. Estamos haciendo lo que amamos.

Con el álbum ‘Keep Me Fed’ lograron ser nominadas a los Latin Grammys. ¿Qué significa para su carrera?

Daniela: Es el primer disco que hicimos después de haber girado por el mundo literalmente, y al momento de sentarnos a escribirlo, salieron muchos sentimientos que aún no habíamos procesado. Es también un álbum que escribimos como personas que ya saben hacia dónde quieren llegar. Empezamos a hacer música éramos muy niñas y nuestra música era diferente. Ahora sabemos lo que nos gusta, lo que buscamos y el camino que queremos como banda. Estamos muy orgullosas de ‘Keep Me Fed’. Estamos agradecidas con toda la gente que lo escucha.

Firmaron con Lava Records. ¿Cómo es esta dinámica al proponer sus temas?

Paulina: Seguimos trabajando como una banda independiente en muchos sentidos, pero ahora con un equipo más grande. Tener más personas involucradas significa recibir más opiniones, pero al final, la música que hacemos y la forma en que la presentamos sigue dependiendo totalmente de nosotras.

Aunque tuvieron como influencia a Metallica, en México Shakira tiene siete conciertos programados, ¿ha sido una influencia como artista latina?

Paulina: Cada paso que damos como artistas latinoamericanas nos ayuda a todos. No solo Shakira, gente que ha abierto puertas para hacer la música latina a nivel mundial, y nos beneficiamos de eso. Nos encanta Shakira. La hemos visto en vivo, la vimos en los VMAs, y es una artista increíble y creo que es lo que todos los músicos queremos ser: artistas increíbles. Así que hay mucha admiración y respeto por todo lo que ha hecho.