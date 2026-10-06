Silvia Cornejo organiza fiesta por los 50 años de Jean Paul Gabuteau pese a ruptura y nuevo ampay en pleno embarazo

En medio de las visitas de Jean Paul Gabuteau a la casa de Silvia Cornejo tras su separación, la exconductora ha vuelto al centro de atención luego del reciente cumpleaños número 50 del padre de su futuro bebé. Aunque inicialmente se pensaba que sus visitas eran por sus hijos, el programa de Magaly Medina reveló una fiesta organizada en honor a su aniversario, que parece haber sido planeada por Cornejo.

Silvia Cornejo Lleva a Cabo una Fiesta para Jean Paul Gabuteau por sus 50 Años tras Separarse

Un mes después de anunciar su separación definitiva debido a otra infidelidad con Analía Jiménez, Cornejo sorprendió al recibir en su hogar en Barranco al padre de su hijo y aquel que viene en camino, justo en el día de su cumpleaños.

Durante el fin de semana, Gabuteau compartió varias imágenes de la celebración de sus 50 años junto a amigos. El programa de Magaly Medina destacó ciertos elementos en las fotos, similares a los que Cornejo muestra en su hogar, insinuando que se celebró en la casa que compartieron por años.

Curiosamente, ella no aparece en ninguna imagen que él compartió en redes, sin embargo, los reporteros de Medina captaron a una mujer en la azotea cuya silueta coincidía con la de Cornejo, aunque la calidad de las imágenes impidió una identificación clara.

Aunque la celebración parecía simplemente un evento en ese domicilio, un giro inesperado surgió cuando un artista invitado, imitador de Pedro Suárez Vértiz, informó a los reporteros que fue Cornejo quien lo contrató para presentarse, sugiriendo que ella organizó la festividad y fue detallista al asegurarse de que Gabuteau disfrutara de su cumpleaños.

“Sí, fue en Barranco porque ese día Silvia me indicó 'es pequeño', pero al final llevamos todo el equipo de sonido porque uno apuntaba a la terraza y el otro al interior”, aclaró, confirmando que Cornejo se encargó de los preparativos.

Al final del reportaje, el periodista sugirió que Gabuteau podría haber dedicado su última canción a Cornejo, tocando el tema del desamor.

"Nunca imaginarías que te amé como lo hice", se le escucha cantar.