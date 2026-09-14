Christian Cueva impactó al afirmar que Pamela Franco lo dejará tras dos años de romance: "Por favor, ayúdenme"

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Después de la controversia por sus hijos, quienes están a su cargo los fines de semana gracias a Pamela López, Christian Cueva causó sorpresa al dar un anuncio en redes sobre su relación de dos años con Pamela Franco. La cantante podría decidir terminar la relación si Cueva no cumple con una condición esencial. ¿Qué acción ha tomado él para recuperarla?

Christian Cueva enfrenta la posible ruptura con Pamela Franco

Tras acercarse más a sus hijos, Christian Cueva apareció en un video inesperado refiriéndose a sus dos años junto a Pamela Franco. Esta relación comenzó mientras él aún estaba casado con Pamela López, a quien dejó posteriormente.

Aunque recientemente la cantante confesó que Cueva es el amor de su vida y expresó su alegría por el progreso de su relación y su cambio físico, 'Aladino' reveló que ella le ha advertido de que podría romper la relación de dos años.

Lo anterior se debe a que con el lanzamiento de su canción 'Ámame', él no le ha brindado suficiente apoyo. Aunque la decisión aún no es definitiva, Franco ha puesto una condición para seguir juntos. El futbolista tomó medidas desesperadas grabándose en un video donde mencionaba la advertencia recibida y pedía ayuda para no perderla.

“Mi pareja me ha dicho que si la canción ‘Ámame’ no se viraliza, me dejará, así que, por favor, hagan viral la canción de mi mujer, ‘Ámame’, Pamela Franco y orquesta. Ayúdenme porque sin ella no puedo vivir”, expresó preocupado en un trend de TikTok.

El video fue compartido también por Pamela Franco, quien tomó con humor el pedido de su pareja que rápidamente se viralizó en las redes. “Un poco de humor para empezar la semana”, mencionó en Instagram.

Además, el futbolista compartió mensajes religiosos conmovedores en sus historias, haciendo referencia a lo necesario para sanar heridas, sugiriendo que atraviesa un proceso de sanación. ¿Estará relacionado con la posible decisión de su pareja?

“Cuando eliges sanar, no hieres. Porque te llamo mi hijo y me complazco en ti. Bienaventurado cuando eres perseguido por hacer lo correcto. Porque el reino de los cielos te pertenece, no tengas miedo porque yo voy delante de ti, yo peleo por ti, cuido de ti, nunca te soltaré”, se puede ver reflejado.