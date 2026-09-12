Pamela Franco llama "cholo terco" a Christian Cueva en vivo y sorprende al revelar lo que no soporta del futbolista

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Pamela Franco volvió a captar la atención con una revelación sobre Christian Cueva. En medio de la controversia generada por las acusaciones de su examiga Melanie Martínez, la cantante decidió dejar atrás ese episodio y centrar su discurso en la vida personal y profesional.

Durante una entrevista, la intérprete de 'Dile la verdad' habló de sus proyectos y de su relación con el popular 'Aladino', a quien definió con una frase directa: "cholo terco". La confesión se dio en el podcast de Edson 'Giselo' Dávila, donde respondió qué rasgo de su pareja le resultaba más difícil de sobrellevar y admitió que el futbolista es obstinado, aunque ella también reconoció tener carácter fuerte.

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Pamela Franco revela qué aspecto no soporta de Christian Cueva

La revelación ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en la que 'Giselo' cuestionó directamente a Pamela Franco: "¿Qué es lo que no soportas de él?". La cumbiambera, al escucharlo, cerró los ojos en señal de resignación, un gesto que no pasó desapercibido para el conductor. En ese contexto, él le pidió que no hiciera "caritas" y respondiera, a lo que Pamela replicó: "Es terco. Cholo terco". Su pronunciación dejó en claro que no se trataba de un simple calificativo, sino de un nivel elevado de obstinación.

Al profundizar en la conversación, Dávila quiso saber cómo convencía al futbolista y si tenía tácticas frente a su testarudez. Franco admitió que ella también era bastante cerrada con sus decisiones y tenía un carácter fuerte. "Tengo mi genio", aseguró, dejando ver que la relación se sostiene en la personalidad firme de ambos.

Más adelante, 'Giselo' le consultó si gritaba mucho o si era indiferente, una pregunta que el público tomó con doble sentido y que provocó un momento hilarante en el set. Franco, ante esa situación, lo tomó con humor y afirmó que sí alzaba la voz en su relación, aunque no precisó en qué circunstancias. El conductor optó por cambiar de tema frente al alboroto generado en el programa.