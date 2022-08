Diego Bertie: la vez que habló orgullosamente de su orientación sexual

Diego Bertie falleció en un accidente en su edificio luego de caer del piso 14, de acuerdo a la información proporcionada por los bomberos. Ellos señalaron que el actor estaba sin vida a su llegada al hospital Casimiro Ulloa.

Hace unos meses, el intérprete declaró por primera vez sobre su orientación sexual en una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”. Además, dio detalles poco conocidos de su vida sentimental.

PUEDES VER: Las primeras reacciones de los famosos ante la muerte de Diego Bertie

“Sí, tuvimos una relación corta (con Jaime Bayly). No fue relevante”, mencionó Bertie. A su vez, aclaró que no le guardaba rencor al presentador por haber revelado detalles de su vida íntima en uno de sus libros. “Si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto, fui yo, no él”, señaló el actor.

¿Qué dijo Diego Bertie sobre su orientación sexual?

El intérprete reveló que, pese no haber hablado públicamente de este tema en el pasado, siempre ha disfrutado de su sexualidad. Sumado a ello, mencionó que su familia y sus amigos sabían que era gay.

“Yo soy libre con la posibilidad de enamorarme de alguien, soy lo que soy y no necesito excusas para decir: ‘Oye, soy esto’”, dijo en una entrevista con Magaly Medina.

Además, a propósito del Mes del Orgullo en junio, Diego Bertie le dijo a La República que “no había muchos motivos para celebrar”.

“Pienso que no debería haber un Día del Orgullo Gay, al igual que el Día del Padre y el Día de la Madre. Debería ser todos los días. Yo me siento muy orgulloso de lo que soy y me siento muy orgulloso de que seamos un país que se atreve a salir a la calle y celebre la libertad y el amor, que es finalmente lo más importante”, declaró el también músico.

¿Qué pensaba Diego Bertie sobre ‘salir del clóset’?

El actor de “Natacha” se mostró en contra con la necesidad del público de ver a otros famosos ‘salir del clóset’, sobre todo al considerar que no había ninguna necesidad de hacerlo.

“Lo de ‘salir del clóset’ es una estupidez. El clóset no es un lugar, es tu cabeza. Entonces si tú dices que has salido del clóset, pero en tu cabecita no has solucionado tus rollos, sigues estando en el clóset. El clóset finalmente es tu propia libertad, la manera en que tú vives tus cosas”, señaló Bertie a La República.

Siguiendo esa línea, le dijo a Magaly Medina que no daba detalles sobre su pasada relación con Jaime Bayly o sobre su sexualidad por algún tipo de ‘presión del público’. “Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: ‘Oye, sal del closet’. Yo salgo del closet cuando me da la gana y si es que lo necesito”, sostuvo el actor.

¿Qué dijo Diego Bertie sobre su romance con Jaime Bayly?

El cantante señaló que su relación con el escritor no fue relevante, pero los hechos que se suscitaron tras la ruptura sí fueron muy significativos para su vida y su familia. Explicó que Bayly le arrebató la oportunidad de hablar sobre su orientación sexual cuándo y cómo él quisiese.

“Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera. Me hizo mucho daño”, contó Bertie.

Además, debido a las revelaciones del escritor en su novela “No se lo digas a nadie”, Diego se vio obligado a hablar con su hija sobre su orientación sexual. “Nunca tuve la necesidad (de anunciarlo) porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tenía 6 años, hubiera podido evitar decírselo”, admitió.

¿Diego Bertie tenía una pareja?

El actor señaló, pocos meses antes de fallecer, que tenía un romance actualmente con una persona que no pertenecía al ámbito público. “Digamos que no me falta cariño, amor, tengo amor en exceso y del mejor. (…) Nunca me ha gustado hablar de mi intimidad, pero tampoco tengo nada que ocultar”, acotó en una entrevista con “Amor y fuego”.