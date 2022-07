Rubén Blades y El Chombo respaldan a Yahaira Plasencia por su versión de “El cantante”

Para nadie es un secreto que Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las principales figuras del espectáculo nacional debido a las opiniones divididas que genera su carrera musical y su sonada vida amorosa. La salsera recientemente estrenó una nueva versión de un tema que es casi considerado un himno por los seguidores de este género tropical.

La artista presentó, junto a Ator Untela, “La Cantante”, el cual es un cover de aquella canción con la que miles de seguidores identifican a Héctor Lavoe. Como era de esperarse, este sencillo causó una ola de comentarios en las redes sociales, que criticaron y elogiaron la performance de la exmiembro de Son tentación.

El Chombo y Rubén Blades elogian a Yahaira Plasencia

Un ejemplo de ello se dio este domingo 3 de julio por la noche durante el último programa del canal de YouTube de El Chombo, donde conversó con Rubén Blades acerca de su vida personal y trayectoria musical. Ambos artistas se encontraban hablando sobre la relación del intérprete de “Decisiones” con Héctor Lavoe durante sus primeros años en la salsa.

La conversación llegó hasta el nacimiento de “El cantante”, tema que fue compuesto por el propio Blades. Fue ahí cuando Rodney Clark recordó que recientemente una artista peruana había lanzado una nueva versión de esta canción y que el resultado le había agradado.

“No sé cómo se llama, pero me pareció que hizo un buen trabajo” , indicó Rubén. Por su parte, El Chombo saludó el atrevimiento de la salsera por agregarle toques urbanos: “ Súper, quedó súper y está combinado con el tema urbano y todo lo demás ”.

Rubén Blades envía mensaje de felicitación a Yahaira

A inicios de junio, Rubén Blades ya se había pronunciado sobre la canción “La cantante” estrenada por Yahaira Plasencia. El salsero panameño felicitó no solo la nueva esencia del tema, sino también el videoclip lanzado en YouTube.

Rubén Blades felicitó a Yahaira Plasencia por su nuevo tema. Foto: captura Facebook

“Me parece que el tratamiento que le da Yahaira Plasencia a ‘El cantante’ hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida. El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo, y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para qué copiar lo que hicimos hace décadas? El videoclip me gustó porque la coreografía que usaron refleja la corriente hip-hop, que es tan urbana como la canción. Me alegra que artistas jóvenes descubran, disfruten y participen de la salsa a su manera. ¡Arriba, Perú! Felicidades a Yahaira, a Ator Untela, a Sergio George (no olvides de pagar las regalías a tiempo) y al grupo que participó en la producción de ‘La cantante’”, expresó.