El 13 de septiembre, la banda británica Coldplay se presentó en el Estadio Nacional como parte de su gira “Music of the spheres” en lo que fue la primera de sus dos fechas programadas en nuestro país. Las teloneras de este multitudinario evento fueron Andrea Martínez y Camila Cabello, quienes también hicieron vibrar al público peruano.

Durante la presentación, el líder de Coldplay, Chris Martin, agradeció a sus seguidores por asistir a su show. Además, sorprendió al hablar sobre los principales problemas por los que atraviesa Perú. “ Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí a pesar de las dificultades del mundo, de Perú, del covid, del tráfico, de la economía, de la corrupción “, dijo.

“ Esta noche estamos juntos aquí para celebrar, cantar y bailar y decir gracias a Dios por la vida ”, continuó. Tras estas palabras de Chris Martin, sus fanáticos gritaron de la emoción.

Las entradas para ver Coldplay en Perú se agotaron en pocos minutos

Coldplay anunció su llegada a nuestro país como parte de su gira mundial “Music of the spheres” y en cuestión de segundos hizo sold out. Por ello, la empresa Teleticket comunicó una segunda fecha en la capital peruana y modificó el día de su primer show.

El líder de la banda británica, Chris Martin, terminó confirmando esta noticia en sus redes sociales e informó el cambio del concierto el Estadio Nacional del 20 de septiembre al 13 del mismo mes. Asimismo, dio a conocer que el 14 de septiembre sería su segunda fecha.

¿Cómo fue el primer concierto de Coldplay en Perú?

Coldplay llegó por primera vez a Perú como parte de su gira “A head full of dreams”. El espectáculo se realizó el 5 de abril de 2016 en el Estadio Nacional, en el que más de 40.000 personas cantaron y bailaron los temas de la agrupación inglesa.

Las teloneras del multitudinario evento fueron Gala Brie y Lianne La Havas. El vocalista del grupo, Chris Martin, hizo vibrar a sus fans con sus más exitosas canciones, como “Yellow”, “The scientist” y “Paradise”.