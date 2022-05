Andrea Cuadros, la estrella de TikTok: “Soy la que creó a nivel mundial el doblaje en el POV”

Las plataformas virtuales se han convertido en un espacio para que muchos personajes del espectáculo o ajenos a ello se conviertan en personalidades, como es el caso de la actriz y modelo venezolana Andrea Cuadros, quien es considerada toda una estrella en TikTok e Instagram. Esta joven comenzó creando contenido POV (siglas en inglés de “point of view”, que en español significa “punto de vista”) y se ha hecho famosa con sus espectaculares dramatizaciones y sincronizaciones de voz.

“Cuando empecé en 2020 realmente no planificaba en convertirme en figura de los medios y redes. Si bien me gusta grabar videos, lo importante es la constancia, duermo pocas horas porque me dedico a los guiones y doblajes, fue ahí cuando llegué al punto tope del POV grabando minihistorias y mi primer video logró el primer millón de vistas. Lo más importante es que yo nunca me rendí y eso me ha llevado a estar donde estoy”, dijo Andrea en un comunicado, quien ahora forma parte de la cartera de artistas de The BGM Booking en Estados Unidos.

Para esta estrella en ascenso, quien radicó tres años en Perú, no ha sido fácil conquistar a sus más de 13 millones de seguidores en TikTok . “Ha sido difícil, es un trabajo que lleva mucho sacrifico, para mí no existen reuniones de amigos ni salidas, esto es constancia. Soy una persona que ha subido de forma orgánica y soy amable con mis seguidores que son los que siempre me apoyan”, refirió la joven, a quien se le puede ubicar en sus redes como @andreecuadros.

Andrea Cuadros tiene más de 13 millones de seguidores en TikTok. Foto: Andrea Cuadros/TikTok

Andrea Cuadros creadora del POV

“Soy la que creó a nivel mundial el doblaje en el POV. Antes se hacía solo con sonidos o música, y yo le puse voz, además de mi actuación. El POV son minicontenidos de tres minutos que se crean en una realidad”, explicó la actriz Andrea Cuadros, quien se ha convertido en figura de varias marcas internacionales en las plataformas virtuales tras arrasar con su libro virtual “No lleves chicos a la casa”.

Tiene metas fijas

Para Andrea Cuadros, ser figura de las redes es un paso importante para cumplir sus proyectos como actriz. “Me encanta hacer videos y entretener a las personas, pero la mayor parte de mi tiempo se lo dedico a la actuación y quiero dedicarme a eso. Me gustaría participar en producciones de Netflix y Hollywood, para eso me preparo constantemente”, señaló.